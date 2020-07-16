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冲绳驻日美军基地新增新冠确诊病例36例 累计达136例

2020年07月16日08:24 来源：中国新闻网

　　中新网7月15日电 综合日媒消息，15日，日本冲绳县政府证实，当地的多个驻日美军基地新增36例新冠确诊病例，目前，冲绳县驻日美军的累计确诊病例已增至136例。

　　据报道，这些确诊病例来自当地多个驻日美军基地。冲绳县方面表示，目前，普天间基地的感染者最多，为71人。此外，汉森营为58人，嘉手纳基地有5人，麦科特勒斯营和牧港补给区分别有1人被确诊感染。

　　报道称，发生集体感染的普天间基地和汉森营现在都处于封锁状态，不过，至少有20名患者在被确诊之前曾出过基地，目前，冲绳县方面正在对他们去过的地点有无身体不适者进行筛查。

　　对于驻日美军基地感染者人数不断增加，日本防卫大臣河野太郎在15日表示，“这对于美军和日本政府来说，都是重要的课题”，同时河野还表示，会积极应对，以“打消冲绳县民众的不安”。

(责编：许心怡、许晓华)


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