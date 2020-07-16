美英为何对口罩防疫态度发生反转

过去几天，美国总统唐纳德·特朗普和英国首相鲍里斯·约翰逊都开始在公开场合佩戴口罩。

与之形成鲜明对比的是，此前特朗普曾嘲笑他人戴口罩，并且在其贴身随从和高级顾问都确诊感染新冠病毒后，依然选择“裸脸”。英国政府起初也不像欧洲其他国家那样建议本国民众戴口罩，但不久前，英国政府也颁布新规，要求从6月份开始，人们乘坐公共交通要戴口罩。现在，英国人在商店里必须戴口罩，否则将面临罚款。

无独有偶，在全球范围内，很多国家的政府刚开始也认为，在预防和阻止新冠病毒传播方面，戴口罩的效果并不理想，但现在他们同样建议民众在室内戴口罩，许多政府甚至已要求强制执行。

那么，我们不禁好奇，为何会发生上述极富戏剧性的反转现象？现在全球所有人都愿意戴口罩吗？

戏剧性反转

据英国广播公司（BBC）网站7月14日报道，在新冠肺炎疫情肆虐全球的这6个月中，推荐民众戴口罩的政府的数量与日俱增。

美国研究人员团体Masks4All表示，截至3月中旬，只有10个国家/地区制定政策，推荐民众戴口罩，但如今已有130多个国家和美国的20个州这样做。

有些研究还表明，人们对戴口罩的态度已经改变。英国皇家学会的一份报告称：“有些以前没有戴口罩历史的国家，其大部分国民已经开始戴口罩，比如意大利83.4%的居民开始戴口罩。”

外媒报道称，造成这些变化的原因部分在于，民众对新冠肺炎的传播方式有了更透彻的了解。世界卫生组织（WHO）最初表示，只有医务人员或有咳嗽和打喷嚏等症状的人需要戴口罩。但近几个月来，越来越多证据表明，许多携带新冠病毒的人是无症状感染者，仍有传染性，戴口罩可以阻止他们将新冠病毒传给他人。有鉴于此，今年6月，WHO更改了其指南。同时，人们越来越意识到，在通风不良的室内，新冠病毒的传播风险也很高，因此在某些室内，也需要戴口罩。

加拿大魁北克大学心理学系行为医学系主任金·拉沃伊教授解释说，科学家们对口罩的研究不仅数量有所增加，而且也越来越深入，有很多证据表明，口罩可以保护佩戴者及其周围的人。

而且，人们也越来越普遍地认为，新冠肺炎这种大流行病可能会持续很长时间，如果真是如此，口罩将成为帮助人们应对风险的必需品。

民众戴口罩意愿差距大

即使政府政策已发生变化，不同国家的民众在戴口罩的意愿上仍有很大差距。

“新冠病毒行为追踪调查”由英国伦敦帝国理工学院全球健康创新研究所与民调公司YouGov共同开展，其提供的数据表明，约83%的意大利人和59%的美国人表示，他们会在出门时戴口罩，但只有19%的英国人表示会这么做。该项目负责人、帝国理工学院的萨拉·琼斯说：“美国、英国和加拿大相对于西班牙、法国和意大利，在戴口罩方面反应较慢。”人们是否戴口罩会受到他们自己认知的影响，比如，是否认为自己容易罹患疾病、是否认为戴口罩物有所值以及口罩是否容易获得等。

拉沃伊也同意，像意大利这样“很快受到新冠肺炎暴击”的地方，民众可能更容易戴上口罩。旧金山大学研究科学家、Masks4All创始人之一杰里米·霍华德说：“东亚人更愿戴口罩，他们认为戴口罩是一个好主意。”

英国皇家学会的报告说，许多国家此前曾表示，由于缺乏临床试验证明戴口罩的有效性，因此，在推荐戴口罩时要特别谨慎，此前也没有进行过保持社交距离以及隔离的临床试验，但这些措施仍被认为有效，并已被广泛采用。

为何有些人不愿戴口罩

现在，大多数国家建议或要求民众在某些情况下戴口罩。但“新冠病毒行为追踪调查”等提供的数据显示，与戴口罩相比，大多数人似乎更愿意通过使用手部消毒、保持社交距离或定期洗手来预防和阻止新冠病毒的传播。

拉沃伊教授解释说，人们认为洗手和保持社交距离相对来说比较容易做到，相比之下，“戴口罩要复杂得多——你必须找到并购买口罩，以某种方式戴上，还要妥善丢弃它，而且戴口罩时间长了也不舒服”。此外，WHO和许多国家政府提供的指导也不断变化，给民众造成了一定的困扰。

拉沃伊说：“消息混乱，数据以及政府决策过程不透明，破坏了民众对政府的信任，使政府现在更难说服人们戴口罩。”他补充说，鉴于美国正经历新一波感染浪潮，鼓励民众戴口罩非常重要。