又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？

俗话说，“小暑不算热，大暑三伏天”。今天（7月16日）是入伏的第一天，意味着一年中气温最高且又潮湿、闷热的日子开始了。都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？今天，北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。

所谓“冬病”并不是仅仅指在冬季发生的疾病，而是指人体感受外来的风、寒、湿过重，或者过度的受风、贪凉、饮冷，导致体内寒饮、痰湿积聚不散，损伤人体的阳气，从而出现各种类型的疾病，如虚寒性哮喘、慢性腹泻、寒湿性骨关节病、痛经等。冬季寒冷，阴寒较盛，所以这类疾病在冬季的时候往往诱发或者加重。

所谓“夏治”，是指夏季的时候天气炎热，气温升高，人体的阳气借助自然界的阳气进行补充，此时“天人相应”，适合于体内寒气、湿气的外散，对于某些寒性、阳虚性疾病导致的症状有所缓解，借助于药物可以达到治疗疾病、拔除病根、强身保健的作用。

中医经典《素问·四气调神论》中记载：“春夏养阳，秋冬养阴。”所蕴含的意义就是春夏之季应当顺应自然，补阳养阳，散寒祛湿。“冬病夏治”其实就是借助夏季自然界阳气充足，机体阳气充沛的有利时机，达到“以热驱寒”“温阳补虚”的作用。尤其是三伏天，肌肤毛孔张开，人体气血运行也达到高峰，此时运用艾灸、穴位贴敷、刮痧、拔火罐等治疗方法，不仅可以治疗陈寒痼疾，还可以鼓舞正气，保健强身。我们最为熟知的就是“三伏贴”，在夏季三伏天根据中医辨证理论，采用不同组成的中药贴敷于特定穴位，药物经皮肤由表入里，达到散寒、祛湿、温阳、通络的作用。而艾灸也是常用的保健祛病方法之一，借助辛温的艾叶温熨，达到温通经络、驱寒散湿、补气强体的作用。刮痧、拔火罐的作用机理类似，均是通过疏通气血、补助阳气达到治疗作用。以上方法在临床中十分常用，对虚寒性的哮喘、咳嗽、腹痛腹泻、四肢关节痛、痛经等都有明显的效果；同时，对于平素气虚或者阳虚体质，适当的运用“冬病夏治”的方法，同样可以起到强身健体、补充正气的作用。治疗期间注意需避免食用寒凉食物，对辛辣刺激性食物也尽量避免。

此外，需要注意的是，以上所说的“冬病夏治”治疗方法，都属于温热、辛温类型，对于平素有湿热、阴虚、火热的人群不适合，误用之后容易出现各种上火的症状。