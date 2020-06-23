北京中医医院儿科开贴“三伏贴”

昨日是夏至后的第一天，在北京中医医院儿科，冬病夏治“三伏贴”正式开贴，已经有不少家长带着孩子前来医院贴敷。

北京青年报记者发现，进入儿科前，家长和孩子都要先在预检分诊台测体温。每年这个时候，前往医院贴敷的患者络绎不绝。今年由于疫情防控需要，为避免患儿和家长聚集，北京中医医院儿科专门开了两间诊室负责开贴敷，还在现场分别设置了多个贴敷点。医院根据诊位和贴敷的房间面积，来决定每天放号的数量，严格控制人流量，防止聚集。

据了解，冬病是指冬季容易反复发作、加重的疾病。儿童的呼吸道感染疾病，鼻炎、咽炎、扁桃体炎及反复的咳嗽、哮喘等，都适合贴“三伏贴”，来实现冬病夏治。儿童贴敷要比成人多一个阶段，就是从夏至到头伏之前这20多天的时间。“目的是起到醒穴、温经、通络的作用。”北京中医医院儿科主任李敏介绍，因为一年来，孩子身体的穴位处于相对封闭的状态，醒穴后再进行三伏的贴敷，效果会更好，可达到纳阳摄气、扶正固本、强壮正气的作用，可有效提高儿童免疫力。从夏至到头伏期间，需要贴三次，每间隔10天贴一次。真正入伏以后，间隔就比较紧密了，需要每3天贴一次，今年有4个伏，一直持续到末伏。

医生还提醒家长，儿童贴敷时间为2至4小时。如出现局部皮肤发红、微痒及烧灼感，可随时揭去；如发热应暂停贴敷，皮肤有破损、对贴敷过敏者不能进行贴敷。夏季气候炎热，衣着宜凉爽，避免过多出汗。贴敷当天，应禁冷饮和油炸食物、禁洗冷水澡和游泳。一般来说，连贴三年疗效最佳。药贴要放在冰箱冷藏保存。（记者 蒋若静）