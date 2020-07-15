九部门：实施老年人居家适老化改造工程 提升居家养老服务质量

人民网北京7月15日电（董童）据国家卫生健康委官网消息，近日，民政部、国家发展改革委、财政部、住房和城乡建设部、国家卫生健康委、银保监会、国务院扶贫办、中国残联、全国老龄办等9部委联合印发《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》（以下简称“意见”）。意见旨在贯彻落实党中央、国务院部署要求，以需求为导向，推动各地改善老年人居家生活照护条件，增强居家生活设施安全性、便利性和舒适性，提升居家养老服务质量。

意见明确了两个阶段的目标任务：一是在2020年年底前，推进符合条件的特殊困难老年人家庭实施居家适老化改造，为决战决胜脱贫攻坚提供兜底保障；二是在“十四五”期间，继续实施特殊困难老年人家庭适老化改造，创新工作机制，加强产业扶持，激发市场活力，加快培育居家适老化改造市场，有效满足城乡老年人家庭的居家养老需求。

意见统筹了施工改造、设施配备、老年用品配置，提出了居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单，明确7项基础类项目和23项可选类项目，指导各地针对老年人多层次的改造需求，合理确定本地区改造项目内容，明确相应的补贴方式。

意见要求，各地因地制宜确定特殊困难老年人家庭居家适老化改造对象申请条件，完善和规范工作环节，严格落实管理责任，将符合条件的服务事项列入政府购买养老服务指导性目录，鼓励和引导公益慈善组织、爱心企业等社会力量捐赠支持。探索建立家庭养老床位，支持养老服务机构参与居家适老化改造并上门提供照料服务，实现机构养老与居家社区养老融合发展。落实税收优惠政策，积极培育带动性强的龙头企业和大批富有创新活力的中小企业，推动市场规模不断扩大、服务质量持续提升。将居家适老化改造与信息化、智能化居家社区养老服务相结合，加大老年用品和服务供给。加强社会宣传引导，激发城乡老年人家庭的改造意愿和消费潜能。

意见明确，加强部门协作配合，注重制度衔接，民政部发挥养老服务部际联席会议牵头作用，将居家适老化改造作为养老服务工作的重要内容，加强统筹协调、督促落实和绩效评价。民政部、财政部通过指导统筹使用彩票公益金予以支持，住房和城乡建设部指导有条件的地区结合城镇老旧小区改造同步开展居家适老化改造，国家卫生健康委（全国老龄办）将居家适老化改造作为实施健康中国行动、推进老年友好社区和老年友好城市建设的重要内容，银保监会支持商业保险机构开展相关的产品和服务创新，扶贫办、残联协助做好相关改造对象认定和资格审核。