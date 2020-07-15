张文宏：疫情防控中，AI的真正作用在于物资调配

近日，在2020世界人工智能大会云端峰会上，复旦大学附属华山医院主任张文宏作为对话嘉宾介绍人工智能在应对疫情当中的作用。

“疫情中人工智能发挥了什么作用？未来公共建设中，人工智能还能发挥什么作用？人工智能可以帮你预测疫情进展吗？”清华大学国家金融研究院院长朱民抛给张文宏的几个问题，同样也是公众关切的问题。

当社区封闭以后，人工智能在智能化管理中起到了重要作用。“社区都关闭以后，整个城市怎么运行、市民怎么生活，又怎么维持一到两个月时间？这次，人工智能帮助政府做到了智能化管理。”张文宏为AI点赞。

张文宏说，作为医生，他很不愿意被大数据替代掉，也不愿意拥有大数据后，有人把X光片数据一输入就能开出处方。针对此次疫情，他认为，人工智能技术真正发挥作用的地方不是在医疗诊断治疗方面，而是公共卫生体系的资源调度和智能化运营，“从人工智能参与到物资的调配的时候，我们就意识到将来人工智能具有非常强大的物资调配能力”。

他特别提到，要反思疾控公共卫生存在数据“孤岛”问题：医疗机构的数据如何第一时间汇聚到大数据平台？线上数据和线下数据如何融合，然后预警，构成一个完整的体系？“今天飞来多少个航班，航班所在国家的疫情如何，我们的医疗资源要相应增加到什么程度，这些都应该有真实的数据。今天我们的防控是熔断式的，熔断就不能‘人工智能’。将来的数据应该是真实世界的数据，非常期待线上线下的数据结合。”

“大家现在对人工智能寄予了厚望，但是从新冠肺炎疫情开始至今，我感觉这仅仅是它的一个起点。”张文宏表示。（侯树文 本报记者 王 春）