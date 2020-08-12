长江禁捕进行时 科技能发挥哪些作用

当前，一场旨在保护与修复母亲河生态的长江禁捕退捕攻坚战正在进行。

近日，国务院办公厅印发了《关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》。“根据中央总体部署，今年1月1日起，长江流域332个水生生物保护区已经按期实现全面禁捕，明年1月1日起，长江流域重点水域将实行为期10年的禁捕。目前，各地已累计退捕渔船近8万艘，渔民近10万人，上海、江西、云南等省市已提前完成退捕或将退捕渔船提前封存。”近日，在国务院例行政策吹风会上，农业农村部副部长于康震表示。

2019年初，农业农村部等三部委联合发布《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》。“但是目前，各省（市）工作进展还不平衡，一些地方在建档立卡、渔船退捕处置、渔民转产安置、执法监督管理等方面还存在一定差距，有的地方非法捕捞问题还较为突出，出现了团伙化、链条化苗头，按期完成任务面临很大压力。”于康震说，“当前，受经济科技水平和社会发展阶段的限制，许多影响长江生态环境的因素在短期内还难以彻底消除，有的还将长期存在。”

那么，科技如何在禁渔及长江保护中发挥支撑作用？

“一是发挥执法监管辅助功能，起到替代人工的作用，这就像道路上的监控探头，可以有效对违规行为进行记录，不需要那么多执法人员到现场执法一样。二是起到基础资料收集的作用，利用相关技术收集水生生物及其栖息地的本底资料，比如河流实时的水文和水质信息，还有江豚等水生生物的迁徙活动情况等，这些资料对于水生生物保护的相关研究工作至关重要。”全国水产技术推广总站、中国水产学会资源养护处处长罗刚告诉科技日报记者。（记者 马爱平）