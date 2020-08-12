热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

长江禁捕进行时 科技能发挥哪些作用

2020年08月12日08:36 来源：科技日报

当前，一场旨在保护与修复母亲河生态的长江禁捕退捕攻坚战正在进行。

近日，国务院办公厅印发了《关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》。“根据中央总体部署，今年1月1日起，长江流域332个水生生物保护区已经按期实现全面禁捕，明年1月1日起，长江流域重点水域将实行为期10年的禁捕。目前，各地已累计退捕渔船近8万艘，渔民近10万人，上海、江西、云南等省市已提前完成退捕或将退捕渔船提前封存。”近日，在国务院例行政策吹风会上，农业农村部副部长于康震表示。

2019年初，农业农村部等三部委联合发布《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》。“但是目前，各省（市）工作进展还不平衡，一些地方在建档立卡、渔船退捕处置、渔民转产安置、执法监督管理等方面还存在一定差距，有的地方非法捕捞问题还较为突出，出现了团伙化、链条化苗头，按期完成任务面临很大压力。”于康震说，“当前，受经济科技水平和社会发展阶段的限制，许多影响长江生态环境的因素在短期内还难以彻底消除，有的还将长期存在。”

那么，科技如何在禁渔及长江保护中发挥支撑作用？

“一是发挥执法监管辅助功能，起到替代人工的作用，这就像道路上的监控探头，可以有效对违规行为进行记录，不需要那么多执法人员到现场执法一样。二是起到基础资料收集的作用，利用相关技术收集水生生物及其栖息地的本底资料，比如河流实时的水文和水质信息，还有江豚等水生生物的迁徙活动情况等，这些资料对于水生生物保护的相关研究工作至关重要。”全国水产技术推广总站、中国水产学会资源养护处处长罗刚告诉科技日报记者。（记者 马爱平）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn