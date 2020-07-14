加快制定新版复工复产防控指引

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，要加快制定新版复工复产防控指引，加快恢复正常生产生活秩序。

徐和建说，当前首都疫情形势持续向好，态势可防可控可预期，但疫情还没有结束，要继续保持防控思想不放松、防控标准不降低，坚持各项常态化精准化防控措施，做好人员密集场所防护工作，加强体温检测、环境消杀等日常防护工作，市民要做好个人防护和自我健康管理不放松，消除可能存在的风险隐患，确保万无一失。要加快制定新版复工复产防控指引，认真执行复工复产各项防疫措施。在做好常态化疫情防控的前提下，加快推进复工复产、复商复市，加快恢复正常生产生活秩序。要保民生，着力市场保供稳价，加强市场监督检查，保障公共交通运力充足，为市民出行、购物、游园等提供便利。要促发展，持续推动复工复产，努力克服疫情造成的影响，稳住经济基本盘。推出更加精准、有效的帮扶措施，积极帮助企业恢复经营，拉动消费、带动投资，提振市场信心、社会信心。（记者 孙乐琪 贾晓宏）