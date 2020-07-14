血压总控制不好，因为你做了这些事

许多高血压患者都会有这样的苦恼，明明坚持服药，认真控制，但血压就是“居高不下”。这究竟是什么原因造成的呢？

保健品镇痛药，血压升高的隐藏凶手

常用的非处方镇痛药——非甾体类抗炎药， 如布洛芬和萘普生，可导致血压升高，伪麻黄碱等抗充血剂也会升高血压。相较而言，对乙酰氨基酚对血压的影响较小。有心脏病的患者应限制或避免使用这些药物，尤其是血压未控制住的患者。某些处方药也可能会升高血压，如治疗精神病的药物、激素、口服避孕药、免疫抑制剂、某些抗癌药物。

除此之外，甘草汁等某些草药保健品，有些食物和药物的相互作用，也会导致血压升高。例如，应用抗抑郁药如单胺氧化酶抑制剂的患者应避免吃浓奶酪、腌熏肉、豆制品等含有酪胺的食物。此外，大多数高血压患者应避免喝咖啡及酒精摄入。当然，上述情况因人而异，高血压患者结合自身情况多加关注即可。

不正确检测方式，或导致血压读数“假高”

患者在家中自测血压一定要规范，不正确的监测血压会导致血压读数“假高”。

测量血压前，患者应选择高度合适的椅子和桌子，配备质量合格的上臂式电子血压计，同时，测量血压前半小时不吸烟、饮酒或喝咖啡，排空膀胱，测量前至少休息5分钟。

测量过程中，应保持安静，不讲话；坐在有靠背的椅子上，双脚自然平放，上臂与胸壁成40度角放于桌上，用手触摸肘窝找到肱动脉跳动的部位，将袖带的胶皮袋中心置于肱动脉上，裸臂绑好袖带，袖带下缘距肘线2~3厘米，松紧以能插入1~2指为宜；袖带必须与心脏保持同一水平，袖带型号适合上臂的粗细，袖带的气囊应至少可绕上臂4/5圈。

对于血压控制不好或刚开始进行降压治疗的患者，需每天坚持血压测量，早晚各一次；血压控制达标的患者，可以每周固定1天测量，早晚各进行一次。测量血压的时间最好选择在早晨起床排尿后，服药前测，晚上则最好选在临睡前测。

值得注意的是，因为首遍测量血压数值往往偏高，每次测血压需要连续测量2~3遍，每遍间隔1分钟，测量前均需将袖带气囊内空气排干净，取后两遍平均值。

本文由中国医学科学院阜外医院主任医师王增武进行科学性把关。

中国医学科学院阜外医院供稿