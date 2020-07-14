人群密集不戴口罩，法尼斯音乐活动结束后市长后悔了

中新网7月13日电 据外媒报道，法国尼斯日前举办了一场音乐活动，但让人担忧的是，现场人群密集，且很多参与者被拍到未佩戴口罩。当地时间12日，尼斯市长表示，他对此感到很后悔，并希望今后人们参加此类户外互动时，必须佩戴口罩。

据报道，当地时间11日晚，法国著名电子音乐制作人主持了一场由市政当局组织的音乐活动。根据现场照片，活动吸引了不少人参加。但引发争议的是，人们几乎没有保持社交距离，也很少有人佩戴口罩。

市长埃斯特罗西(Christian Estrosi)说，“我们对规则没有得到充分尊重感到后悔。”他还说，市政府将要求重新审视国家规定，即规定在此类活动中必须戴口罩，即使是在室外。

此外，市政当局坚称，在法国，任何集会所允许人数上限都没有超过5000人。

市政当局还表示，已经张贴了明确的关于社交距离的书面警告，并发布了音频和视频信息，敦促人们谨慎行事。

美国约翰斯·霍普金斯大学的实时统计数据显示，法国新冠累计确诊病例超20.8万例。根据法国官方发布的消息，该国卫生紧急状态于11日结束。