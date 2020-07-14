日本疫情持续蔓延：政府拟加强管控 大阪亮起警戒黄灯

中新网7月13日电 综合日媒报道，近日，日本东京、大阪等地新增新冠确诊病例大幅增加，日本政府认为疫情出现扩大征兆，正在加强警戒。大阪府也于紧急事态宣言解除后，首次亮起呼吁警惕感染的“黄灯”。

当地时间7月10日，日本职业棒球赛恢复，读卖巨人队和养乐多燕子队之间的比赛在神户举行，日本棒球联盟允许球迷进场观赛，人数控制在5000人。

据报道，当地时间12日，日本新增新冠确诊病例408例，累计确诊21992例。其中，东京都新增确诊206人，连续4天新增感染者在200人以上，累计7927人。千叶县新增31人、大阪府32人，均为紧急事态宣言解除后最多。

报道称，大阪府于宣言解除后首次亮起呼吁警惕感染的“黄灯”。知事吉村洋文表示：“疫情在夜晚闹市区相关人员及年轻人中持续蔓延。由于一定程度上掌握了‘震源’，将有针对性地控制疫情。”然而计划不要求特定行业停业及避免外出。

日本经济再生担当大臣西村康稔也在12日播出的节目中指出：“感染路径不明的比例有所增加，在全国范围也略微呈现扩大趋势，必须保持警惕，防控疫情。”

政府打算再次呼吁，人们采取彻底的预防措施、身体状况不佳的人不要出行等。与此同时，对于各地方政府开展的防疫措施，政府也将提供支持。