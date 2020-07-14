北京疫情高风险地区清零

昨日，北京市召开第150场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。在发布会上，北京青年报记者获悉，丰台区花乡（地区）乡由高风险地区调整为中风险地区，这意味着北京疫情高风险区已清零。

北京目前共有7个中风险地区

据北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰介绍,按照北京向国家卫生健康委报备的《常态化防控下北京市新冠肺炎疫情风险分区分级标准》，经评估，丰台区花乡（地区）乡连续14天内出现不超过10例本地确诊病例，由高风险地区调整为中风险地区。同时，丰台区丰台街道，大兴区黄村（地区）镇、北臧村镇连续14天内无新增本地确诊病例，由中风险地区调整为低风险地区。

截至目前，本市共有中风险地区7个，为丰台区花乡（地区）乡、卢沟桥街道、马家堡街道、新村街道，大兴区青云店镇、兴丰街道、西红门（地区）镇。丰台区、大兴区其余街道为低风险地区。

确诊335个病例中已治愈出院130例

刘晓峰指出，7月12日0时至24时，北京无新增报告确诊病例、疑似病例，已连续7天无新增确诊病例报告。同时，6月11日以来，共报告涉及家庭的聚集性疫情18起，确诊病例60例，占新发地聚集性疫情病例数的17.9%。

北京地坛医院副院长吴国安介绍说，截至7月13日15时，确诊病例在院治疗205例，治愈出院达到130例，包括1例重症患者，经过22天住院治疗已康复出院。治愈出院患者中，男性80人，女性50人，最大年龄66岁，最小年龄1岁7个月，平均年龄39岁，住院时间最长30天，最短11天，平均22天。此外还有16名无症状感染者核酸转阴出院。

新发地疫情发生以来累计重型病例共21例

吴国安介绍，对于新发地聚集性疫情的医疗救治，北京市将所有的病例都集中收治在北京地坛医院。截至7月13日15时，累计诊断为危重型病例5例，重型病例21例，危重型和重型占全部确诊病例的7.8%。

在26例重症和危重症病例救治中，有1例曾应用ECMO联合呼吸机治疗，4例单独应用有创呼吸机支持，5例应用无创呼吸机，16例应用经鼻高流量氧疗。经过综合治疗，目前已有25例转为普通病例，包括1例已经出院。

目前在院确诊病例中，尚有危重型1例。另外，共有31例确诊病例应用恢复期血浆治疗，其中28例病情有改善。

轻型普通型以中医治疗为主

吴国安指出，本次疫情的临床特征从中医角度看仍然是湿毒疫疠之气，困脾郁肺导致的“湿毒疫”，因在夏季夹杂暑热化热，伤及气阴，因此治疗上在化湿清热解毒的同时，注重扶正透邪。

“轻型和普通型患者主要以中医药治疗为主，或用汤剂，或用成药，配合耳穴压豆，能快速解除临床症状，达到临床治愈，或减少由轻转重，阻断病情发展；重型和危重型患者，则中西医协同救治，中医治疗注重扶正固脱，泻肺通腑，解毒养阴，醒神开窍，通过中医辨证施治，一人一策，协助其加快脱离呼吸机和ECMO的辅助治疗，减少合并细菌感染，提高抢救成功率”。吴国安介绍说，在治愈出院的130例确诊病例中，中医参与救治率达到了100%。

文/本报记者 解丽 林艳

重点

全市共有1266家企事业单位和高校参与献血

在昨天的发布会上，北京红十字血液中心主任刘江介绍说，自新冠肺炎疫情发生以来，本市的血液工作面临供应和安全两个方面的严峻挑战，加上冬夏两季本是血液供应紧张的季节，因此疫情期间的血液保障工作面临的困难前所未有。为了确保临床用血的供血安全，全市抗击疫情的同时加大无偿献血力度。截至目前，全市共有4.1万名党员、干部、职工和学生参与献血。

“1月下旬到2月上旬，有时献血量不到去年同期的1/6，即便是临床用血量下降，也仍然有50%以上的缺口”。刘江介绍说，疫情发生后，在血液供应严重不足的背景下，医疗保障组紧急启动单位团体无偿献血应急机制，协调动员各级各类机关和企事业单位加大团体无偿献血力度。1月份至今，全市共有1266家企事业单位和高校参与献血，捐献血液5.1万单位，占血液采集供应总量的26.3%，使北京平稳渡过了血液供应最困难的时期。

据介绍，为了确保献血的安全，已有针对性地制定完善了疫情防控期间献血前健康征询、严格排查高危献血者、严格献血场所消毒隔离措施等26个制度措施。另外，市相关部门实施医疗机构血费直免和献血者用血费用自助报销工作。“由于疫情防控形势依然复杂，血液供血和安全任务依然繁重，希望广大市民继续关心和参与献血活动”。刘江介绍说，为了方便市民献血，已增设了石景山医院献血点，并恢复北京站、北京北站、龙德广场献血点，协调解决了雍和宫、动物园、军事博物馆献血点供电问题，优化了荟聚购物中心献血点；完成了京东献血点的移位。上半年，全市街头献血10.2万单位，占血液采集供应总量的52.2%。

北京疾控提醒市民：餐具厨具经常消毒 冰箱应定期清理

在昨日的发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰强调，呼吸道传染病的家庭传播风险较高,新冠病毒的传播也不例外，共同居住生活的环境被污染后，会导致家庭传播。

他提醒，减少家庭传播风险，每日开窗通风，保持空气清新；定期开展大扫除，清除卫生死角，垃圾存放要扎好口、盖好盖儿；可以使用含氯消毒剂喷洒、擦拭家具、地面、台面、门把手等家庭成员经常接触的物体表面，适度消毒。

餐具、厨具要经常消毒，冰箱应定期清理，适时消毒。餐具、厨具首选煮沸消毒法，将清洗干净的餐具、厨具完全浸泡在开水中煮沸15分钟，就可以起到很好的杀灭病毒的效果。冰箱可以采用消毒液擦拭表面的方法进行消毒，消毒前，要先清空冰箱里的东西，断电、恢复至室温、将积水擦干后再进行消毒。

特别要注意的是，冰箱表面材质不同，使用的消毒液不同，易腐蚀的金属表面可以使用季铵盐类消毒剂，其他材质的表面可以采用含氯消毒剂，作用时间30分钟后，记得用清水擦干净，或者用75%的酒精擦拭消毒两遍。

本组文/本报记者 解丽 林艳