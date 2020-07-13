2020大健康产业西湖论坛在浙召开

7月13日，2020大健康产业西湖论坛——暨第十一届中国医药物资协会连锁药店分会年会在浙江乌镇互联网会议中心召开。据了解，2020大健康产业西湖论坛已成功举办7届，是中国大健康产业的年度盛会和交流合作的重要平台，本届论坛以“遇见2030”为主题，探讨健康中国2030规划下未来10年的产业大势和发展路径。

2020西湖论坛大会主席、中国医药物资协会名誉会长、世界中医药服务贸易联合会主席、一心堂药业股份有限公司董事长阮鸿献在致词中表示，站在“2020”的新起点上，未来10年中国大健康产业将进入重要的发展和机遇期。面对新形势，要从全球经济发展的事态着眼，从中国经济发展的脉搏着眼，从世界未来发展的大势中着手，从大健康产业发展的趋势中着手，将产业观、中国观、世界观、未来观融合在一起。这与本届“西湖论坛”的主题“遇见2030”着眼未来10年的社会变革、经济变革、产业变革和企业变革，与此推进战略的调整、策略的跟进，与国家规划同步、与经济发展同频共振，与世界相融、与未来契合。

中国医药物资协会协会常务副会长高毅表示，《健康中国2030规划纲要》是推动中国健康建设的行动纲要，做好《纲要》贯彻实施、扎实推进“健康中国”建设，对于全面建成小康社会、实现两个一百年的奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义。“健康中国”建设是一项全局性、整体性，跨领域、跨部门的系统工程，需要形成上下联动、共同推进的工作格局。数十年的开发，突如其来的新冠疫情，不仅改变了我们原有的生活和工作方式，更深刻的影响着世界格局和全球经济。面对新的形势，我们需要同舟共济、坚定信心，联手营造永利的发展环境、努力实现更大的发展。

“一花独放不是春，百花齐放春满园。”高毅表示，“西湖论坛”连续举办了八届，一直关注着“互联网”这个时代最具有发展活力的领域。互联网快速发展，给人们生产生活带来了深刻的变化，互联网是无边界的、大健康产业利用好、发展好、治理好“互联网+”携手共建互联网命运共同体，也是摆在所有医药人面前的重要课题。中国医药物资协会愿参与和分享新平台、新产业、新模式的实践和经验，在大家的携手努力下，助力医药大健康产业迎来更加美好的明天，也愿意以更加开放的心态和各位伙伴一起共同构建产业发展的新时代，实现增长、包容、可持续性、创新及合作的“2020”发展目标。