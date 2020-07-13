印度单日新增病例数再现新高 宝莱坞巨星阿米塔布·巴沙坎确诊

中新社加德满都7月12日电 新德里消息：据印度卫生部门12日上午公布的数据，过去24小时中全国新增28637例新冠病例，累计接近85万例。

这是印度出现新冠肺炎疫情来，单日新增病例数最多的一天。马哈拉施特拉邦是印度总病例数最多的一个邦。《今日印度》报道说，该邦邦长科什亚瑞官邸的16位工作人员已经感染新冠病毒，科什亚瑞正在接受预防性隔离。

据新德里电视台报道，卡纳塔克邦首府班加罗尔市已经有逾1.6万例病例，所以，班加罗尔市决定从7月14日开始重新实施封锁。

此外，印度宝莱坞巨星阿米塔布·巴沙坎(AmitabhBachchan)11日晚对外宣布，自己与儿子都确诊感染了新冠病毒。

目前，阿米塔布·巴沙坎和他的儿子都已经在医院接受治疗。德里首席部长克里瓦尔12日在社交媒体推特上表示，祝愿阿米塔布·巴沙坎早日康复。

阿米塔布·巴沙坎是宝莱坞最成功的男演员之一，也是首位进入杜莎夫人蜡像馆的印度影星。

更早前，宝莱坞女歌手卡尼卡·卡普尔确诊感染新冠病毒。她曾隐瞒旅行史并随意外出参加活动，当时在印度社会引起一定程度的恐慌。(完)