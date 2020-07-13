吴尊友：即使秋冬季全球疫情加重，中国不会再出现武汉的严重情况

中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友12日在参加“财经前沿2：如何防控秋冬疫情”线上论坛时称，总体判断，即使在秋冬季全球新冠肺炎疫情加重，中国也不会再出现类似武汉的严重情况。

“全球疫情仍然不乐观。”吴尊友表示，3月份以后，全球每日报告病例呈现一种持续的高流行增长态势。从6月20日至7月10日的每日报告过去24小时新增病例情况来看，美国、巴西、印度、南非都出现明显增长。

吴尊友指出，整体而言，亚洲的疫情呈现持续增长，非洲、美洲、中东地区的疫情也是一路上扬，欧洲的疫情表现不均衡，发病比较早的意大利、德国、法国、英国基本达到控制，欧洲其他国家疫情则稳定在高水平。

他认为，初步判断，全球疫情将持续高水平流行，冬季将会在高水平流行的基础上继续加重。而中国的疫情受到两方面的压力，一是类似于北京新发地市场、武汉华南市场出现原因不明的疫情暴发；二是输入病例引发疫情造成的局部传播扩散，例如东北出现的舒兰、绥芬河等。境外输入风险持续加大，随着中国国际航线开通逐渐增加，输入风险还在进一步加大。

对于疫苗研发，吴尊友谈到，中国现在5条技术路线的疫苗研发正齐头并进，一期、二期结果已经出来，效果令人满意。“由于我们国家的疫情基本控制了，现在没办法实施三期疫苗的应用，有几个疫苗已经在境外找到了三期疫苗的现场，我们期待到年底疫苗能够应用。” (夏宾)