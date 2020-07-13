白内障疾病只针对老人？这些因素也要注意

人到老年，身体的各个器官都会发生老化，而眼睛是人体当中最早发生老化的器官，白内障就是最常见的老年眼病，它可导致严重的视力减退。白内障是如何发生的？年轻人会患白内障吗？如何确诊和治疗？

白内障是晶状体发生浑浊、透明度下降所引致的一类疾病。其早期症状主要表现为畏光、流泪、近视度数加深或花眼度数减轻；中期症状表现为视物模糊；晚期症状是视物不清影响生活。换句话说，晶状体就如同玻璃一样，而白内障就是玻璃上的脏东西，让人无法看到外面的世界。

白内障和老花眼都是老年人常见的眼部疾病，两者虽然都与晶状体有关，但情况不同。首先，白内障是由晶状体混浊引起的，因此患者看远、看近都不清楚，因为这跟眼轴长短关系不大，而是混浊的晶状体遮挡了部分光线的进入。而老花眼则是由于晶状体弹性发生了变化，但是整体均匀透明，表现为看近不清、看远清晰，只要不看书读报做针线活，对生活的影响相对较小。

白内障形成的原因是多方面的，随着年龄增高，患病的概率越大。但同一年龄的人，也会因个体差异而不同。年轻人也存在患病的概率，但比例不高。除了年龄因素外，遗传、营养摄入、高海拔环境、高辐射环境、代谢异常、外伤等因素都与白内障的形成有关。

白内障最有效的评估方法就是到医院就诊，接受检查和治疗。由于该疾病不可逆转，出现相关症状时应警惕患上白内障的可能，及早就医。 目前，没有药物可以治愈白内障，手术是治疗白内障的唯一方法。如果白内障患者合并近视，白内障手术除了去除浑浊，还可以通过将一片人工晶体植入眼内矫正患者原有的近视，从而使近视患者不再需要眼镜就能看到清晰的世界。

白内障就如人体产生皱纹一样，到了一定年龄就会出现。如果开始影响日常生活了，就去医院做个评估，早做早受益。不需要恐慌，以免影响正常生活。

受访专家：北京协和医院眼科主任医师张顺华