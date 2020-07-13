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做有氧运动如何控制运动量？这个“1357”口诀请牢记

王欣玥 田文

2020年07月13日08:00 来源：人民网-科普中国

俗话说，运动是良医。适当的运动不仅能强身健体，还能起到防病治病的效果。但是，你知道运动分为哪几种吗？又该如何控制运动量呢？

日常生活中，运动分为三大类：

1. 身体运动：这是一类没有明确健身、防病、治病目的的运动方式。它会引起全身骨骼肌的收缩和热量消耗，对健康有益。例如生活中常见的走路、扫地，甚至蹲便都算在内。

2. 健身运动：这是一类有明确健身、防病、治病目的的运动方式，又称为体育锻炼。当出现超重、血压高、血糖高等症状时，都可以在科学用药的基础上通过运动辅助“治疗”。 运动可以促进我们体内的侧支循环，可以形象地理解成“自身搭桥”，让其他心脏分支血管也给心脏供血。

3. 竞技运动：一种追求挑战极限的运动方式，比如奥运会、马拉松、世界杯等等。

我们熟悉的有氧运动属于健身运动的一种，如快走、慢跑、游泳、爬山、骑自行车、跳绳、广场舞等。做有氧运动的好处有很多，能提高心肺功能、控制体重、抗焦虑、改善睡眠、改善侧支循环、改善冠心病患者的心绞痛等，在阳光下行走还能预防骨质疏松。

有氧运动虽好，但也要掌握好度，根据个人身体的实际情况进行个性化安排。专家提供了一个“有氧运动1357”小口诀：

“1”指每天至少做一次有氧运动；“3”指每次有氧运动至少持续30分钟；“5”指每周至少要保证五天的有氧运动；最后的“7”是一个最简单的衡量运动量的标准，公式就是“运动中心率=170-年龄”。即我们在运动中的心率范围应在“170-年龄”之间。

受访专家：北京大学人民医院心血管内科主任医师胡大一

(责编：许晓华、李轶群)


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