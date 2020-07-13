活动时膝关节会痛？离不开这四大病因

夏季气候变化不定，时而阳光普照，时而大雨倾盆，对膝关节炎患者来说无疑是巨大的挑战。随着人口逐渐老龄化，膝关节炎也成为最常见的骨骼肌肉疾病，是中老年人致残的主要原因。那么膝关节炎是由哪些原因造成的？如何科学诊断和治疗呢？

膝关节炎的种类

人体的膝关节主要由股骨、胫骨和周边的一些结构组成，膝关节是活动量、承重量比较大的一个关节，长年累月的运动会导致慢性劳损，甚至会有急性损伤。

1.膝关节炎

膝关节炎是中老年群体中较常见的疾病，随着老龄化社会的到来，发病率也越来越高。普通关节炎表现为膝关节的疼痛、膝关节的肿胀和膝关节的活动受限。老年人应减少高强度运动，比如跑步、爬山、长时间的骑自行车会加速膝关节的磨损。可以做一些户外活动，有助于接触阳光，增加身体钙元素吸收。

膝关节炎的治疗方法在早期、中期、晚期不同。早期重点在于预防，通过多休息，注意保护膝关节，减少运动量的方式观察一到两周。如果没有得到缓解，需要到医院通过关节营养药、消炎止痛药以及烤电、戴支具的方式控制活动量，缓解疼痛。中期除了药物治疗和休息以外，可以做一些关节镜切除。晚期可采取人工关节置换的手术治疗方法。

2.滑膜炎

滑膜炎一方面是由于滑膜增生，另一方面是由于活动受到一定刺激分泌出关节液而形成的炎症。早期可以通过药物治疗和制动治疗得到缓解，如果关节液积液积累过多，可以用生理盐水来清洗排除，或通过关节镜切除手术来治疗。

3.色素沉着绒毛结节性滑膜炎

色素沉着绒毛结节性滑膜炎以滑膜本身增生为主，滑膜液分泌相对比较少，是一个良性病变，十年以上会形成特别明显的肿胀。对于这种疾病，可以通过膝关节镜最大限度地清除膝关节滑膜增生部分，从而实现很好的救治。偏恶性的情况复发比例较高，需要及时到医院找骨科医生采取进一步的治疗。

4.髌骨软化症

髌骨位于膝关节前方，是全身最大的一个籽骨，在蹲起跑跳过程中起到力学传导和支点作用。在运动过程中髌骨直接接触股骨会形成摩擦，甚至会引起一些轻微的撞击。长时间的高强度运动会造成髌骨的退化、剥脱，甚至磨损消失，形成髌骨关节炎。治疗方法和膝关节炎的方法类似，要注意适当运动，减少蹲起跑跳动作。早期通过休息可以缓解髌骨软化症，如果磨损严重甚至剥脱，造成软骨下骨外露，可以通过膝关节畸形矫正、关节镜及手术的方式来控制。

专家建议

首先，在饮食起居上，讲究全面均衡饮食，做到不偏食、不挑食。室内活动要减少爬高活动，洗澡小心地滑，避免外伤。卫生间可以安装辅助性把手，能对老年人的活动起到外力支撑作用。

此外，在运动方式上，可以选择散步、游泳等运动，适当做广播体操，减少长时间的跑步、爬山、骑车等剧烈活动。

受访专家：中国医科大学航空总医院骨科、骨关节科主任医师郭晓忠