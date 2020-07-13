“屏蔽”鼠疫的知识你得懂

7月5日，内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗确诊一例鼠疫病例，该市同时发布鼠疫防控Ⅲ级预警。新冠肺炎疫情还没消停，难道鼠疫又要来凑热闹？这次鼠疫对北京有影响吗？鼠疫是怎么传染的？哪些是易感人群，如何“屏蔽”鼠疫，这些防控知识大家还是需要了解的。

北京不是鼠疫疫源地

鼠疫是由鼠疫耶尔森菌引起的自然疫源性疾病，通常在啮齿动物之间流行，偶尔能引起人间流行，是我国法定的甲类传染病。鼠疫起病急、病程短、死亡率高、传染性强、传播迅速。特别是败血性鼠疫和肺鼠疫，如果不加治疗，病死率为30%～100%。在我国，几乎每年都有鼠疫病例发生，但病例救治和疫情处置都很及时。

北京青年报记者从北京市疾控中心获悉，北京经过多年监测从未发现鼠间和人间疫情。由于北京不是鼠疫疫源地，发生本地鼠疫病例的风险极低，因此市民不要为此感到恐慌。但作为国际化大都市，北京依然存在鼠疫输入和传播的风险。比如，2019年北京市报告了新中国成立后唯一的2例输入病例，并没有造成传播。

这些工作让你离鼠疫更近

鼠疫的传染源为被鼠疫菌感染的动物和肺鼠疫病人。主要宿主动物为啮齿类动物和野生食肉动物，如：灰旱獭、红旱獭和长尾黄鼠等。

鼠疫的传播方式主要有两种，一为鼠－蚤－人，即跳蚤叮咬病鼠后再叮咬人，或剥取染疫旱獭皮或剥食其他染疫动物，此类传播方式常引起腺鼠疫或败血型鼠疫。另一种为人－人方式，即健康者接触患有肺鼠疫的病人后，经呼吸道吸入感染，此种方式感染的主要为肺鼠疫。

据介绍，人对鼠疫普遍易感。疫区从事野外工作的人或猎杀、剥食旱獭的猎人、牧民接触染疫动物可能性大，感染的可能性高于一般人群。

鼠疫的典型症状了解一下

得了鼠疫，身体会有什么表现？北京市疾控中心传染病地方病控制所副主任医师窦相峰介绍，“中招儿”的典型表现包括以下几种：

腺鼠疫：

发热，多数是高热，39℃以上，腋窝、腹股沟（两腿之间）或者其他部位出现一个大肿块，非常疼。

肺鼠疫：

发热，胸痛，呼吸困难，咳血或者咳出带血的泡沫痰，这是鼠疫中比较严重的肺鼠疫，病情凶险，传播也比较迅速。

其他类型，如皮肤鼠疫、眼鼠疫、胃肠道鼠疫等相对少见。

“所有医生见到鼠疫都会报告，你会很快得到国内最好的治疗。”窦相峰提醒，及时的抗生素治疗可降低鼠疫的病死率。一旦怀疑自己得了鼠疫，无论是否确定，请立即远离人群，最好单独一个房间隔离。立刻拨打急救电话描述病情，等待救援。在野外，要就近选择医院，村医、乡镇卫生院都可以。

五招儿“护体”远离鼠疫

1.避免到疫区旅游或活动，避免接触鼠类、旱獭等啮齿类动物；

2.避免与患有鼠疫的病人密切接触，与可能感染肺鼠疫的病人接触时，尽量和病人保持1米以上的接触距离，并戴口罩，勤洗手；

3.采取必要的防跳蚤叮咬措施，使用驱虫制剂，常用驱蚊剂一般都可以驱赶跳蚤；

4.如果曾去过疫区，应持续2周自测体温，如果突然出现发热、寒战、淋巴结疼痛、咳嗽、咳血或出血等任一症状，应当立即就医并告知医生疫区旅行史，早期抗生素治疗效果较好；

5.与患有鼠疫的病人密切接触的人员，应尽早预防用药。可服用磺胺制剂，成人首次2g，其后4-6小时服1g，一般连服5日。

文/本报记者 李洁