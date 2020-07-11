暑期如何防止孩子受到意外伤害？儿童医院专家：要看住了、管好了、用对了

人民网北京7月11日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京儿童医院急诊科主任王荃表示，绝大多数儿童伤害是可以规避和预防的，所以伤害不是“意外”。要想预防儿童伤害，需要全社会的共同努力。她说：“对家长而言，一定要做到有效的看护和陪伴，帮助孩子评估、识别和排除环境中可能存在的安全隐患，并主动正确的使用儿童相关的安全用品。我们还要对孩子加强安全教育，提高他们的安全意识。

王荃表示，溺水和道路交通伤害，是我国儿童因伤害致死的最重要原因，所以从这两方面详细阐述了应如何保护孩子。

“溺水是无声的，且发生非常迅速。只要有水，孩子就有可能发生溺水，所以我们一定要帮助孩子排除这些隐患，例如家里的浴盆、水盆、水桶中的剩水要及时倾倒，或者一定要加盖。儿童如果去游泳，一定要去配有正规资质救生员的场所，不要游野泳，不要去危险和不安全的水域或水体内游泳。即便有救生员，家长也要叮嘱孩子一定处于救生员视线中。还要告知孩子，没有深水证不要去深水区冒险，不要让孩子高估自己的游泳技能。”她说。

“开放水域一定要有醒目的警示标识，要让孩子在游泳前做好热身，不在水中做危险动作，而且不要在身体不适时游泳，饥饿、饱食、太困太累时也都不要游泳。即便是在游泳池，未成年人也应与家长或者同伴结伴，若在游泳过程中觉得不舒服，一定要及时示意同伴或家长、救生员，并尽早脱离水体，不要让自己遇到危险。”王荃提示说。

她还表示：“我们做水上活动时，一定要正确穿戴救生衣等救生装置。儿童如果发现同伴或其他人溺水，一定不要自行下水救助，应该及时呼叫援助。如果情况允许，可从岸上找一些可能帮助溺水者的物品抛掷给他，让他能处于漂浮状态。4至8岁的孩子可以学习一些游泳技能，这是家长可以做到的。”

“儿童道路交通伤害的问题，最基本的原则就是所有人都要去遵守规则、杜绝违规行为。家长一定要加强监护，遵守规则。12岁以下儿童不坐副驾驶，不要直接给孩子佩戴成人的安全带，也不要抱孩子乘车。因为一旦发生碰撞，家长抱不住孩子，突然开放的安全气囊会产生巨大力量，孩子根本无法承受，会给孩子巨大伤害。即使是短距离出行，也一定把孩子放置在后排，并让他佩戴包括儿童安全座椅、增高坐垫在内的安全正规的儿童安全约束系统。”王荃说。

她提醒大家，无论时间长短，一定不要把孩子单独留在车里。“千万不要有侥幸心理，因为这样很可能会伤害孩子。启动车子前，拜托各位司机一定看看车旁边有没有孩子正在玩耍。电动自行车停放后，请顺便拔掉钥匙，并把车放在正规地点充电。另外，不要搭载多人。”王荃说。

此外，王荃还表示：“家长要加强孩子的安全教育，提高他们对危险的识别能力。平时孩子可穿着颜色鲜艳的衣服或反光服，这样在过马路时可提高周围人的关注度；还要提醒孩子别在马路上玩耍，或进行任何体育活动；走路时不要嬉戏打闹、看书、看手机；不闯红灯也不要翻越护栏。要告知孩子，下车后一定不要在车前猛跑，乘车时也不要把头和躯干伸出车窗外。在小区里，千万不要让孩子在车库旁边、车库内或汽车周围，乃至在道路上玩耍，因为这样非常容易发生危险。”

最后，王荃强调：“孩子在骑车、玩滑板时，一定要佩戴安全头盔，不要在道路上玩。12岁以下儿童不要骑车上路，16岁以下未成年孩子不要骑电动自行车上路。我不建议孩子们去操作电动平衡车和电动滑板车，更不要把这两样东西作为交通工具使用，因为这样对孩子非常不安全。

“我想把中国疾控中心和联合国儿童基金会最近推出的关于预防儿童伤害的九个字送给各位家长，就是‘看住了、管好了、用对了’。说实话，孩子的安全健康成长，真的在于大家的共同努力。”王荃说。