国家卫健委：全国连续5日无新增本土确诊病例报告

人民网北京7月11日电 （记者崔元苑）7月11日，国务院联防联控机制就巩固防控成果、保障妇幼健康有关工作情况举行新闻发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时称，7月10日，全国连续5日无新增本土确诊病例报告。要继续加强农贸市场等重点场所的环境卫生管理，做好人员健康提示和健康监测。暑期将至，要始终紧绷疫情防控这根弦，做好个人防护，不扎堆、少聚集，严防疫情反弹。

7月10日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例2例，均为境外输入病例，分别为辽宁、广东各1例。无新增死亡和疑似病例；当日新增治愈出院病例14例，解除医学观察的密切接触者533人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入情况：现有确诊病例71例，无重症病例；现有疑似病例5例。累计确诊病例1千964例，累计治愈出院病例1千893例，无死亡病例。

截至7月10日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例330例，其中重症病例3例；累计治愈出院病例7万8千623例，累计死亡病例4千634例，累计报告确诊病例8万3千587例，现有疑似病例8例。累计追踪到密切接触者76万5千934人，尚在医学观察的密切接触者3千580人。

新增无症状感染者4例，其中境外输入3例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察6例，其中来自境外输入3例；尚在医学观察无症状感染者111例，其中境外输入82例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1千900例。其中，香港特别行政区1千403例，澳门特别行政区46例,台湾地区451例。

自本次聚集性疫情发生一个月以来，有7省市累计报告新增本土确诊病例363例，占全国新增确诊病例的68%。