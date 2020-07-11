国家卫健委：7月10日新增确诊病例2例，均为境外输入病例

人民网北京7月11日电 （许心怡）据国家卫生健康委员会官方网站消息，7月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2例，均为境外输入病例（辽宁1例，广东1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例14例，解除医学观察的密切接触者533人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例71例（无重症病例），现有疑似病例5例。累计确诊病例1964例，累计治愈出院病例1893例，无死亡病例。

截至7月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例330例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例78623例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83587例，现有疑似病例8例。累计追踪到密切接触者765934人，尚在医学观察的密切接触者3580人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者4例（境外输入3例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察6例（境外输入3例）；尚在医学观察无症状感染者111例（境外输入82例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1900例。其中，香港特别行政区1403例（出院1187例，死亡7例），澳门特别行政区46例（出院45例），台湾地区451例（出院438例，死亡7例）。