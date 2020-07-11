当心!情绪也会“中暑” 饮食这样调节

大家都知道盛夏时人容易中暑，殊不知，情绪也会出现“中暑”，尤其是节节攀升的气温，加之还不能随意摘掉的口罩，会使得不少人的心情跟着烦躁起来，变得心头仿佛有一股无名之火，浑身难受，脾气也开始变得急躁、易怒，甚至进一步出现失眠、焦虑。

这是怎么一回事呢？

中医理论认为“心主神明”，是指人的精神活动受心的调节控制，所以心情烦躁便是心的生理功能出现了障碍所引起的。

而心与夏天的关系极大，根据“天人相应”的概念，即人体会受自然界的昼夜、季节、气候变化的影响，与之相对应，人体脏腑的功能也会受天气的影响。在五行中，心本就对应夏季， 《黄帝内经》云： “夏三月，此谓蕃秀，天地气交，万物华实。”这讲的是夏天万物的发育和代谢是极其旺盛的，但这也导致人体的脏腑功能容易亢进。夏季多见暑热之邪，具有炎热、升散的特性，容易使人汗出不止，汗出得过多就容易伤阴，阴液损伤，加之夏天阳气旺盛，故而出现了以病理性亢进为主的阴虚火旺之证，主要表现为心烦易怒、口干咽干、潮热盗汗、失眠、焦虑等。

当出现这些症状时，可以用什么手段干预呢？介绍几个妙招供读者参考：

◆作息调节

夏天中午闷热，人也容易昏昏欲睡，如果午睡时间过长，反而影响晚上的正常睡眠，产生日夜颠倒，更容易引起心情的烦躁，故而要调整生活作息，可以进行短时间午睡，即午睡时间应控制在15-30分钟之间，一定记住不可午睡时间过长。

◆饮食调节

夏天环境气温升高，本就容易影响食欲，故而饮食忌辛辣刺激之物，应清淡饮食。可适量食用一些凉性的食材，如冬瓜、苦瓜、绿豆、大白菜、莲子、荠菜、梨、甲鱼、鸭肉等。在此期间，老年人也应注意，冰西瓜、棒冰等虽也属凉性之物，但老年人脾胃虚弱，对于这类太过寒凉的食物应谨慎食用，切莫贪嘴。

说了这么多，最主要的还是希望各位读者在这些方法的基础上，学会对自己进行心理的疏导和调节，尽量放松心情，不要随意动怒，少一分焦躁，则多一分开心，遇到无法缓解的心情 “中暑”，可以寻求专科医生帮助。

国家康复辅具研究中心附属康复医院中医科