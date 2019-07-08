热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

夏季白癜风治疗需防“心理中暑”

2019年07月08日08:40 来源：中国妇女报

每年暑期，白癜风患者数量都有明显增多，其中，儿童青少年白癜风患者占据较大比例。专家表示，夏季人体机能比较活跃，新陈代谢旺盛，血液循环加快，是治疗的好时机。但也要注意这个时期患者白斑外露，要避免“心理中暑”，影响治疗效果。

白癜风虽然没有严格的季节性，但在夏季往往更易发作与扩散。据北京国丹白癜风医院雷安萍主任介绍，夏季，人体新陈代谢加快，免疫功能亢进，黑色素细胞分泌黑色素就需要更多营养。但由于患者脏腑、血液、免疫“内环境”失衡，血液中酪氨酸酶活性降低，不能为黑色素细胞提供足够营养。“这样一方面合成黑色素需要更多营养，另一方面酪氨酸酶供应不上来，大量出现缺口，导致黑色素分泌不足，白斑快速发展。”雷安萍主任表示。

一些白癜风青少年暑假期间并不能很好安排好作息、饮食、活动，久而久之也会加速白斑扩散。夏季穿衣较少，白癜风暴露在外，给患者带来很大的精神压力，如再不能积极配合治疗，会影响疗效。同时，夏季气温高，出汗多，外用药容易出现稀释，影响药效的发挥，所以夏季用药前后要避免过量运动，科学用药。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn