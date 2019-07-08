夏季白癜风治疗需防“心理中暑”

每年暑期，白癜风患者数量都有明显增多，其中，儿童青少年白癜风患者占据较大比例。专家表示，夏季人体机能比较活跃，新陈代谢旺盛，血液循环加快，是治疗的好时机。但也要注意这个时期患者白斑外露，要避免“心理中暑”，影响治疗效果。

白癜风虽然没有严格的季节性，但在夏季往往更易发作与扩散。据北京国丹白癜风医院雷安萍主任介绍，夏季，人体新陈代谢加快，免疫功能亢进，黑色素细胞分泌黑色素就需要更多营养。但由于患者脏腑、血液、免疫“内环境”失衡，血液中酪氨酸酶活性降低，不能为黑色素细胞提供足够营养。“这样一方面合成黑色素需要更多营养，另一方面酪氨酸酶供应不上来，大量出现缺口，导致黑色素分泌不足，白斑快速发展。”雷安萍主任表示。

一些白癜风青少年暑假期间并不能很好安排好作息、饮食、活动，久而久之也会加速白斑扩散。夏季穿衣较少，白癜风暴露在外，给患者带来很大的精神压力，如再不能积极配合治疗，会影响疗效。同时，夏季气温高，出汗多，外用药容易出现稀释，影响药效的发挥，所以夏季用药前后要避免过量运动，科学用药。