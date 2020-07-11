专家提醒：千万别因怕热摘下口罩

7月9日下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第146场新闻发布会上，全国新冠肺炎医疗救治专家组专家、首都医科大学宣武医院重症医学科主任姜利介绍，无症状感染者的鼻咽部可以检测出新型冠状病毒，具有一定的传染性。新冠病毒感染者的传播能力取决于本身病毒量的多少，以及传播传染性飞沫的能力。尽管有一些无症状感染者的病毒载量可能与有的新冠患者是相近的，但是因为其没有咳嗽咳痰这样的一些症状，排出的飞沫比较少，所以传染性会低于有症状的确诊病例。

因此，做好个人防护、戴口罩、勤洗手、常通风以及保持社交距离、不聚集就显得非常重要了。公众在难以识别无症状感染者的情况下，还是应当在公共场所遵守好防疫规定。

小暑一过，伏天不远。都说病毒怕热，天大热，新冠病毒就会消失吗？病毒学家闻玉梅院士表示，在不同环境下，病毒灭活条件各不相同，目前，疫情防控还处在关键时期，公众千万别因怕热过早摘口罩，自我防护绝对不能掉以轻心。

离开宿主，单靠自己，病毒是无法复制的，但只要它活着，传染性就不会消失，一旦沾染上宿主，就会开启感染模式。闻玉梅解释说，病毒在不同环境中，灭活的条件是不一样的。比如，我们常说新冠病毒在“56℃下30分钟灭活”，其实指的是它在液体中的灭活条件。以流感病毒为例，实验室做实验时，是在口罩表面滴上流感病毒，发现其灭活条件是“65℃、30分钟”，而在门把手上、毛织物、飞沫中的存活情况则更加复杂。闻玉梅强调，没有靠谱的实验验证，不能臆想病毒的灭活条件。

专家表示，在自然环境下，气温升高可能会对新冠病毒的活性有所影响，但目前尚无确切证据表明气温升高可让其消失。从目前全球新冠肺炎传播的情况来看，疫情同样在新加坡、马来西亚、泰国等热带地区国家出现。

“的确，天气炎热，戴着口罩会比较闷热，不太舒服。”闻玉梅提醒，现在国内刚刚看到新冠肺炎疫情防控的曙光，全球的防疫形势还不容乐观，在这种情况下，大家尤其不能掉以轻心，一定要继续戴好口罩，做好个人防护。

“新冠病毒是一种有包膜的RNA病毒，因此它的‘抵抗力’是比较低的，一般医用酒精、含氯消毒液都能破坏它的包膜，使它灭活。”闻玉梅表示，公众要牢记戴口罩、勤洗手，做好日常卫生消毒，不要给新冠病毒以可乘之机，才能赢得最后的战“疫”胜利。