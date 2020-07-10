疫情防控常态下的糖尿病自我管理

糖尿病是病因十分复杂的内分泌代谢紊乱性疾病，其病程漫长，如治疗护理不当，可出现一系列严重并发症，如糖尿病肾病、心血管病、眼病、高血压等。随着我国人口结构及人民生活方式的改变，糖尿病从少见病变成一个流行病，患病率从1980年的0.67%飙升至2013年的10.4%。

近日，一项发表在《柳叶刀》上的研究显示，被诊断为COVID-19的患者中，有20%至50%患有糖尿病；死于COVID-19的风险在糖尿病患者中高达50%。同时根据国家疫情通报，感染新型冠状病毒的危重病人在感染病人中占15%左右，多为老年人、有基础病者比如糖尿病患者。目前尚无根治糖尿病的方法，但通过多种治疗手段可以控制好糖尿病。主要包括5个方面：糖尿病患者的教育，自我监测血糖，饮食治疗，运动治疗和药物治疗。

2020年07月13日（周一）14:00-15:00，“人民好医生”客户端将邀请南方医科大学顺德医院院长沈洁教授进行视频直播，为大家在线详细讲解疫情防控常态下的糖尿病自我管理，千万不要错过。

专家简介：

沈洁， 南方医科大学顺德医院院长，内分泌与代谢科学科带头人、主任医师、教授、博士生导师。从事专业临床一线工作30余年，获“岭南名医”、首届“羊城好医生”、广东省“三八红旗手”等称号。中国医师协会内分泌代谢医师分会委员，广东省医学会内分泌学分会 副主任委员，广东省药学会内分泌代谢用药专家委员会常务主任委员，中华糖尿病协会糖尿病教育基地认证单位执行委员会和认证委员会专家。近五年获得国自然及各类基金10余项，发表论文150篇，参 与负责国家统编教材副主编3部，获得广东省科技进步奖两项、军队医疗成果奖一项。

擅长：对糖尿病、甲状腺疾病、肥胖、骨质疏松、生长发育异常、垂体、肾上腺疾病、更年期综合症、多嚢卵巢综合症等内分泌代谢疾病有较深入的研究及丰富的临床经验，尤其擅长难治性甲状腺突眼治疗和代谢性骨病的诊治。

糖尿病病人在新冠疫情下尤其需要特别关注。第一要加强日常监测，让自己的血糖处在正常的可控范围内，血糖在可控范围内对我们的免疫力有非常重要的作用。当你处在持续的高血糖的时候，我们的免疫力就会被钝化掉，一旦感染新冠或者其他感染性疾病就会很严重。

目前尚无根治糖尿病的方法，但通过多种治疗手段可以控制好糖尿病。主要包括5个方面：糖尿病患者的教育，自我监测血糖，饮食治疗，运动治疗和药物治疗。

科普教育

要教育糖尿病患者懂得糖尿病的基本知识，树立战胜疾病的信心，如何控制糖尿病，控制好糖尿病对健康的益处。

自我监测血糖

随着小型快捷血糖测定仪的逐步普及，1型糖尿病进行强化治疗时每天至少监测4次血糖（餐前），血糖不稳定时要监测8次（三餐前、后、晚睡前和凌晨3：00）。2型糖尿病患者自我监测血糖的频度可适当减少。

药物治疗

目前糖尿病治疗药物包括口服药物和注射至今两大类。口服药物主要有促胰岛素分泌剂、非促胰岛素分泌剂如二甲双胍、阿卡波糖等、二肽基肽酶-4抑制剂（DPP-4抑制剂）和钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂（SGLT-2抑制剂）。注射制剂有胰岛素及胰岛素类似物、胰高血糖素样多肽-1受体激动剂（GLP-1受体激动剂）。

运动

你可以把运动讲的非常复杂，但是也可以非常简单，就是把体重、腰围作为管理的目标，做到“管住嘴，迈开腿，日行万步路，吃动两平衡”。运动方式，选择游泳、爬山、跳舞、打拳都可以，最简单的“健康之路就在脚下”。

饮食治疗

对于糖尿病患者来说，日常合理均衡的饮食可以帮助提升免疫力、保持血糖相对平稳。然而在我国糖尿病患者中，营养不均衡的现象非常普遍。营养不均衡可能导致免疫力低下，更容易感染疾病。许多患者因为长期的过度节制饮食，导致营养摄入不均衡。事实上，糖尿病患者更要遵循糖、脂肪、蛋白质三大营养素合理配比的饮食原则，增加优质蛋白、蔬菜和水果。

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