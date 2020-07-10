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国家食品安全风险评估中心：五方面措施保障食品安全

2020年07月10日17:00 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月10日电（欧阳易佳） 今日，国务院联防联控机制就防范疫情输入风险、加强进口食品冷链监管有关信息举行新闻发布会。会上，国家食品安全风险评估中心副主任、研究员李宁表示，对于食材处理，要做到保持清洁、生熟分开、烧熟煮透，保持食物的安全温度，使用安全的水和原食材，只有做好这五方面，方能保障食物安全，放心食用食品。

李宁介绍，第一，食物在加工之前必须认真清洗，清洗过程中防止水花飞溅。第二，食物必须烧熟煮透，家中烹调温度即可杀灭新冠病毒，还可以杀死其他的病原微生物，对于确保食品安全至关重要。第三，生熟分开，烹饪所使用的容器，包括案板、刀具等都需注意，尤其注意处理生肉、生水产品等食品时，避免交叉污染。第四，在烹调加工结束以后，需对台面、容器、厨具等进行清洗和消毒。

“最后提醒消费者，一定要养成良好的卫生习惯，在处理食物，包括包装材料的整个过程中，之前之后都要勤洗手，而且这个过程中避免用不干净的手触摸口眼鼻。”李宁说。

 

(责编：欧阳易佳、孙博洋)


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