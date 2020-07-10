武汉战“疫”医生滇西扶贫记

腹痛、出冷汗、具有肝癌病史，57岁的吴新春虽然意识清醒，但此时正在云南省临沧市临翔区人民医院会诊的华中科技大学附属协和医院东西湖分院院长周国锋却立刻意识到，这个病人的病情十分危急，“虽然他的症状不典型，但肿瘤可能已经破裂。”在与家属充分沟通后，刚完成两台教学示范手术的周国锋坚持给吴新春安排了止血手术。

被推入手术室时，吴新春心跳已达到126次/分钟，陷入了失血性休克。紧急接受了肝动脉止血手术后，吴新春的生命体征逐渐转向平稳。

吴新春没有想到的是，为他做手术的是刚从战“疫”一线下来的医生。7月1日至2日，华中科技大学同济医学院附属协和医院在临翔区人民医院开展“专家活动周”系列活动。这样的专家诊疗活动，自2015年华中科技大学与云南省临沧市临翔区结成定点帮扶对象后已举办了多次。

华中科技大学同济医学院附属协和医院专家进行示范带教手术。（陈有为 摄）

位于云南省西南边境，境内多民族聚集，一直以来临沧受经济、文化、卫生等因素影响，医疗资源缺乏。因病致贫、因病返贫成为横亘在贫困户脱贫致富路上的一大难题，而如何解决看病难、看病贵问题，提升临沧医疗水平成为华中科技大学医疗扶贫工作中亟待解决的难点。

五年来，这批武汉医生通过开展专题学术讲座、手术示范教学、医务人员系统培育等方式，建立了村乡区三级联动医疗体系，打造了临沧特色专科诊室，为这个边境少数民族聚集区开出了一组精准医疗脱贫的示范“处方”。

才下战“疫”前线，再上扶贫战场

从汉江畔的武汉到澜沧江边的临沧，全程2000多公里，自2016年底起，姚尚龙已12次踏上临沧的土地。

6月9日，华中科技大学同济医学院附属协和医院麻醉与危重病医学研究所所长、原副院长姚尚龙团队来到临沧，为临翔区建档立卡贫困户进行了2例髋关节置换手术。

时隔不到一月，姚尚龙再次奔赴临沧。谁也没想到此时站在病人床前精神矍铄的姚尚龙，四个多月前还是一名躺在医院病床上与新冠肺炎斗争了30多天的患者。

65岁的姚尚龙曾患有肾癌、脑血管病变和高血压等多种基础性疾病，此次疫情中连同妻子和女儿一家3位医务人员都不幸感染。病愈后不久，姚尚龙很快回到了医疗一线，并投身到医疗扶贫的工作中。

此次与姚尚龙一同前来的华中科技大学同济医学院附属协和医院的医生也都刚结束战“疫”一线的工作，便来到临沧进行医疗扶贫。

在临沧市人民医院调研间隙，江汉方舱医院院长、华中科技大学同济医学院附属协和医院党委副书记孙晖分发了自己设计的江汉方舱医院纪念明信片。谈起前不久的战“疫”工作，孙晖十分感慨，“江汉方舱医院运转了多少天，我就睡在方舱医院多少天。”

“武汉解封后，我们第一次出鄂就选择来到了‘亲家’临沧。”7月2日举行的临沧市扶贫工作座谈会上，此次带队扶贫的华中科技大学校长李元元对疫情期间临沧送来物资表示了感谢，“从一户户村民家中收购的腊肉，从多个渠道筹措的口罩，这些物资第一时间送到了武汉，令我们十分感动。正是我们与临沧人民多年建立的深厚情感，才使我们一解封就迫不及待来到了临沧。”

三位一体，打造村乡区三级联动医疗体系

临沧市山水纵横、交通不便，职业医师总量低，医疗资源匮乏，看病难成为境内居民一直面临的难题。如何解决这一问题？华中科技大学给出了方案：打造村乡区三级联动医疗体系，让村民实现在家门口看病，其中提升临翔区境内各级医疗机构技术水平是关键。

圈内乡卫生院门诊大楼前的空地聚集了不少前来问诊的村民，一位拉祜族老人在接受完血压测量检查后，便迫不及待地向来自武汉的医生交流病情。临走前，医生反复叮嘱她注意事项，并送给她一份健康宣传册。

华中科技大学同济医学院附属协和医院义诊活动现场。（陈有为 摄）

作为临翔区村乡区三级联动医疗体系的重要一环。近年来，除公益诊疗活动外，华中科技大学同济医学院附属协和医院陆续在圈内乡卫生院开展了医疗设备捐赠、专题讲座、人才培训等帮扶，不断提升了圈内乡卫生院的诊疗水平。

2016年起，华中科技大学依托附属协和医院综合医疗能力及公共卫生学院大健康管理经验，以疾病预防、健康管理、疾病救治三个维度，针对临翔区各级医疗机构情况，分级制定了村乡区三级医疗机构能力提升方案。

“我们对村卫生所人员进行医疗规范培训，帮助他们拿到职业医师资格证，普及疾病预防及健康管理知识；乡镇一级医疗机构则提高当地基础病症的治疗水平，并编纂发放了常用工作手册；而对区级机构的目标则是打造覆盖全区及周边的区域医疗中心。”姚尚龙表示，完善三级健康防御体系，能够实现无病防病、有病早治，避免小病变成大病，惠及更多的贫困人群。

聚力人才队伍建设，培育特色专科医疗

44岁的张双秀躺在病床上，嘴里不断说着“谢谢”，脸上露出的是久违的笑容。刚刚为她复查的医生告诉她，两天后她就可以出院了。一个星期前，她刚在临沧市人民医院接受了一场心脏房间隔修补手术。

这样一场手术在4年前，张双秀只能前往300公里外的省城昆明，整个花费将超过5万元。而在临沧当地的医疗机构治疗，不仅医保报销比例可以提高，同时能节省一笔额外的交通住宿费用。这样的改变始于华中科技大学同济医学院附属协和医院心血管外科临沧基地的建立。

2016年，在华中科技大学同济医学院附属协和医院专家团队的帮扶下，临沧市人民医院的心血管外科开始组建。2017年11月17日，在心血管外科专家团队指导下，临沧市人民医院成功开展了临沧地区首例体外循环下心内直视手术。

“通过协和医院一年多的专家驻院指导、手术示范带教、远程医疗会诊及人才进修计划等系列帮扶，2019年3月，我院已能独立自主开展心脏病相关手术。”临沧市人民医院心胸外科主任李育东介绍，目前该医院已顺利完成192台心脏病手术，其中包含6名缅甸籍儿童，当前未发现并发症。

华中科技大学同济医学院附属协和医院骨科医院临沧基地授牌现场。（供图）

目前，华中科技大学同济医学院附属协和医院已在临沧当地初步打造了包括骨科、心血管科、妇产科、老年病科、麻醉科等在内的7个省级重点专科。

姚尚龙表示，这些特色专科的建立，进一步提升了临沧的医疗水平。“今后，95%的病人都能留在临沧本地看病，费用的降低能极大减轻老百姓的负担。”

特色专科建立的基础则在于当地医疗人才队伍的建设。

临翔区人民医院每年都通过“百人计划”，定期将医疗骨干送至武汉进行短期培训。同时通过华中科技大学同济医学院附属协和医院进行的专家驻院指导、手术示范带教、专题学科讲座等活动，临沧市各级医院人才队伍逐渐壮大。

华中科技大学校长李元元介绍，未来华中科技大学将给予一些特殊政策，用在职研究生的培养方式，为临沧打造一批“带不走的高质量医疗团队”。