市场监管总局：上半年进口食品抽检合格率达99.25%

人民网北京7月10日电 （欧阳易佳）7月10日，国务院联防联控机制就农贸市场防疫与监管相关工作举行发布会。会上，市场监管总局食品经营司副司长党倩英表示，市场监管部门高度重视进口食品的质量安全，上半年，国家食品安全监督抽检进口食品合格率为99.25%，质量安全总体稳定。

党倩英介绍，今年上半年，国内市场销售的进口食品，国家食品安全监督抽检合格率为99.25%，质量安全总体稳定。抽检不合格率为0.75%，主要不合格项目为农兽药残留超标和质量指标不达标。

党倩英表示，市场监管部门高度重视进口食品质量安全，与海关总署建立了密切分工协作机制和信息通报机制。对于在国内市场销售的食品，无论是国内生产还是国外进口，都依照食品安全法规定进行严格监管。

“该停售的停售，该下架的下架，该召回的召回，该处置的处置。”党倩英说，市场监管部门对违法违规行为进行了查处，对于海关进口食品抽检发现的问题和通报的信息，市场监管部门将督促国内经销商及时采取相应的风险控制措施，

党倩英表示，针对海关总署发布进口冷链食品外包装检出新冠病毒阳性样本情况，市场监管总局将指导地方市场监管部门，督促相关产品的经销商采取停止销售、下架封存，配合进口商做好产品召回等工作。