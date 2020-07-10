国家卫健委：近10日全国单日新增确诊病例均维持在个位数

人民网北京7月10日电（刘卿） 今日，国务院联防联控机制就防范疫情输入风险、加强进口食品冷链监管有关信息举行新闻发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人胡强强通报疫情情况。

胡强强介绍，7月9日0—24时，31个省、区、市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例4例，均为境外输入病例；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例。当日新增治愈出院病例19例，解除医学观察的密切接触者311人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入情况：现有确诊病例71例，现有疑似病例5例。累计确诊病例1962例，累计治愈出院病例1891例，无死亡病例。

截至7月9日24时，据31个省、区、市和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例342例，累计治愈出院病例78609例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83585例，现有疑似病例8例。累计追踪到密切接触者765615人，尚在医学观察的密切接触者3796人。

无症状感染者方面，31个省、区、市和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者3例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察2例；尚在医学观察无症状感染者113例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1860例。其中，香港特别行政区1365例，澳门特别行政区46例，台湾地区449例。

“近10日，全国单日新增确诊病例均维持在个位数，新增境外输入确诊病例占81.4%。”胡强强表示，外防输入压力仍然繁重，要保持警惕，继续加强口岸边境疫情防控措施，将境外输入风险降到最低。