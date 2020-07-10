水边散步 更有益心理健康

西班牙一项研究显示，在水边散步比在城市街道散步更有益于心理健康。

西班牙巴塞罗那全球健康研究所评估59名健康成年人在海边、街道散步及室内休息场所体验的心情和幸福感，得出上述结论。研究人员要求他们第一周内每天花20分钟在巴塞罗那海边散步，第二周每天花同样时间在城市街道散步，第三周每天花同样时间在室内休息。研究人员除了在研究对象散步或休息之前、过程中及之后测量他们的血压、心率，还经由调查问卷评估他们的心情和幸福感。

研究人员在最新一期美国《环境研究》季刊发表报告说，他们发现，与在城市街道散步或在室内休息相比，研究对象在蓝色空间散步后心情和幸福感出现“快速、显著改善”。这次研究中，研究对象在海边散步后，自述心情、活力和心理健康状况都有所改善。另外，在海边和城市街道散步过程中和之后，研究对象交感神经系统活动增加。

研究中，蓝色空间指海边、湖河边或喷泉附近的空间。

不过，这次研究结果并未显示在海边散步和在城市街道散步给心脏健康带来的影响差异。研究报告主要作者克里斯蒂娜·贝尔特说，这项研究评估在蓝色空间短时散步的“即时效应”，“持续、长期待在蓝色空间内可能会对心脏健康产生积极影响”，但这次研究没能涉及相关内容。 据新华社