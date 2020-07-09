无症状感染者如何判定与管理？专家回应

人民网北京7月9日电（记者 鲍聪颖）无症状感染者如何判定与管理？今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第146场新闻发布会上，全国新冠肺炎医疗救治专家组专家、首都医科大学宣武医院重症医学科主任姜利介绍，根据国务院疫情联防联控机制4月6日下发的有关管理规范，无症状感染者是指无相关临床表现，如发热、咳嗽、咽痛等可自我感知或临床识别的症状与体征，但呼吸道等标本新冠病毒核酸检测呈阳性者，胸部CT检查也无病毒性肺炎改变者。这部分感染者，主要是和确诊病例有密切接触后的检测，以及自觉可能感染新冠病毒而主动检测者中发现的。

无症状感染者其实包含两类人：一类是处于潜伏期的无症状感染状态。这类人其后会出现发热、乏力、干咳等临床症状，或CT检查出现肺炎改变，成为新冠肺炎确诊病例。此次新发地聚集性疫情，在最初的52例无症状感染者中，有21例转为确诊患者，相当一部分是集中医学观察后发病的。这部分人实际上是处于潜伏期内尚未发病的患者。尽管没有症状，在核酸检测阳性后，这些人会被集中进行医学观察。在医学观察期间，会密切观察他们是否有临床症状出现，一旦出现症状，或者肺部影像学出现肺炎的改变，就需要把他们纳入确诊病例进行管理，在地坛医院进行治疗。另一类是一直到核酸转阴后，始终没有任何症状，医学上称之为隐性感染者。严格来讲他们并不是病人。

由于无症状感染者也具有一定的传染性，前面提到的处于潜伏期的无症状感染状态的人，还可能会成为确诊病例。所以，无症状感染者也要进行集中医学观察，这样，既可以避免疫情扩散，又可以及时发现、治疗可能的确诊病例。在集中医学观察满14天且核酸检测阴性者，可解除集中医学观察。核酸检测仍为阳性且无临床症状者，则需继续集中医学观察。