预防儿童意外伤害，家长该怎么做？

■ 本报记者 马珂

各类伤害受害人数比例

由北京青少年法律援助与研究中心发布的《儿童意外伤害研究报告》指出，水的伤害是造成儿童意外伤害人数最多的。水的伤害主要指溺水和烫伤，几乎占了整个儿童意外伤害人数的1/4。

（来源：中国青年网）

关键词：溺水

学习防溺水知识时刻做到有效看护

[案例]

6月20日下午7时许，11岁的琼海女孩多多（化名）在海边捡螺时不慎跌入海中，海水没过头顶约5分钟后才被家属救起。6月21日，因病情极其危重，多多被转入了海南省妇女儿童医学中心（复旦儿科海南分院）（以下简称“省妇儿中心”）儿童重症医学科。多多因溺水导致急性肺出血、多脏器功能障碍、吸入性肺炎，呼吸衰竭。

此后，医护团队对多多实施了及时有效治疗，病情逐渐好转，并于6月26日意识清醒，顺利撤除呼吸机。

提醒

“溺水是我国儿童意外伤害中第一位致死原因，儿童溺水可以预防。”省妇儿中心儿童重症医学科主任雷智贤提醒广大家长，儿童溺水预防的首要行动是时刻有效看护，当你的孩子在水中时，无论是在泳池中、澡盆里，还是在开放性的水域中，不要自己看书或玩手机，因为溺水随时可能发生，并且溺水的过程很快。

雷智贤表示，如果家长带孩子去海滩玩水或游泳，若多人一起到海边游泳, 必须指派人员轮流看管孩子，一定要让孩子穿上安全、合格并且适合孩子体型大小的救生衣，并扣好所有的扣带。

“家中也存在儿童溺水风险。”雷智贤提醒各位家长，家中的水盆、水缸用完后要立即清空；同时，家长用水时，要让幼儿远离。家中的马桶要盖好，家中、家周围的水缸、水井等蓄水容器要加盖。保证浴室、洗衣房门关闭，避免儿童进入。如果房屋周围有开放性水域，应在院子或通向室外的房门安装护栏，以避免幼儿自行外出。

“家长要教育孩子关于溺水预防的知识，告知孩子应在家长或成年监护人的看管下参加水上活动，切忌单独或与其他伙伴一起去水边玩耍或游泳。”雷智贤说，家长要明确告知孩子哪里可以游泳（比如正规的游泳场所），哪里不可以游泳（如水塘、水渠、江河）。告知孩子如果发现同伴溺水了，应该大声呼喊，但不要下水；可以将周围的救生圈等扔给溺水者。

关键词：消化道异物

误吞异物危害大切忌乱用“土方法”

[案例]

硬币、纽扣、磁力珠……对于幼儿，这些小巧不起眼的东西，可能成为他们误吞的致命威胁。

近日，省妇儿中心消化科接诊了10个月大的婴儿小许(化名)。据孩子的父母描述，孩子在一周前玩耍时不慎将饭盒上的卡扣咬下来吃了，虽然孩子没有出现什么症状，但他们十分担心。

“当时孩子没有哭闹，没有咳嗽、呕吐等不适表现。”该医学中心消化内科主任曾霞说，医院为孩子进行了胸腹部CT检查，基本明确了卡扣的位置——在食管上段(平胸2-4椎体水平)。此后，曾霞为孩子做胃镜检查，取出了卡在食管的不规则卡扣。

曾霞表示，卡扣虽小，却因嵌顿在食道中，卡扣被孩子咬的周围带有棱角，无异于一把卡在食道中的锐器。“手术过程很艰难，因为稍有不慎，带棱角的塑料卡扣就会划破食管。”曾霞说，卡扣对周围组织造成了损伤，若不及时取出，可能会引起局部的出血、炎症、溃疡等。而如若卡在喉部或气道等位置，或异物具有腐蚀性进一步侵蚀其他组织器官，可能会造成食管气管瘘、大动脉破裂、呼吸困难等严重危害。

提醒

在预防儿童消化道异物方面，曾霞建议，家长要有预防意识，比如吃的骨头粥，把碎骨头过滤，再煮粥；一些枣仁、鱼刺挑出来后，再喂给孩子吃；家里的物品，如围棋子、饭盒、硬币等不要放在小孩能拿到的地方，放高一点或者锁起来；另外颗粒状物品不能当做孩子的玩具，家长要时刻警惕这些风险。曾霞还特别提醒家长，孩子误吞异物后，要及时就医，不要用“吃韭菜促排泄”等一些网传的方法，孩子卡了鱼刺，也不要让孩子硬吞或者喝醋来解决，很可能造成更严重的后果。

关键词：气道异物

别给宝宝吃坚果养成良好饮食习惯

[案例]

1岁3个月大的女童婷婷（化名）一个月前发生气道异物吸入，近期才发现是花生米卡在气道。婷婷的妈妈林女士说，小孩吃饭后出现剧烈咳嗽，然后带孩子去医院检查被诊断为肺炎，但是一直吃药不好，几天前带孩子到省妇儿中心求医，经检查发现是气道里有异物，医生通过气管镜手术取出后，孩子就不咳嗽了，呼吸也顺畅了。

省妇儿中心儿童呼吸内科主任陈金妮说，每次接诊到意外气道异物吸入的患儿都感觉十分痛心，因为这种伤害本来是可以避免。陈金妮曾接诊过一个1岁多的孩子，送到医院检查时发现，孩子的肺和心脏已经面目全非，因为异物化脓而包裹在一起。家长并没有告知医生有气管异物吸入的问题，经过一系列检查，最终才发现孩子曾经在吃饭时卡进了一块鸡骨头，而且已经有一个多月时间。最终孩子因为这块鸡骨头，失去了生命。

陈金妮还曾经接诊过一个患儿，一直咳嗽喘息，被当做肺炎治疗。久咳不好，家长带孩子到省妇儿中心检查，发现左肺有异物，并且已经在肺部溃烂。跟家长了解病史发现，孩子经常一边玩，一边被家长喂饭，有一次将鸡肉误吸入气管。最终经过手术，从孩子肺部取出四五块鸡肉。

提醒

“气道异物就是将最常见的花生、瓜子等吸进气管里，随着呼吸的作用，异物就会进入气管、支气管或其深部。”陈金妮表示，儿童气道异物也是儿科临床常见的急症之一，常发生于5岁以下的儿童，其中3岁以下儿童最易将异物吸入气管和支气管内。

陈金妮表示，儿童气道异物最典型的症状是剧烈的刺激性咳嗽，同时可伴有憋气、喘息、呼吸困难、口唇呈暗紫色等症状。较大的异物甚至可能卡在喉部或阻塞主气道，短时间内即可引起窒息甚至死亡。小的气管异物容易进入支气管，以呼吸困难为主要症状。

如何预防儿童气道异物呢？陈金妮建议，不要给3岁以下的幼儿喂坚果；养成良好饮食习惯，进食时不要乱跑乱跳，以免跌倒时将食物吸入，也不可惊吓、逗乐或责骂，以免大哭大笑引起误吸。养成良好的生活习惯，不随意将东西塞入口中。特别是小学生不要将笔帽笔头塞进嘴巴。家长提高安全意识，儿童好动、好奇性强，在宝宝活动范围内禁止出现以上容易引起异物吸入的坚果和小物件，从源头杜绝。

另外，气道异物容易被误诊，孩子若有误吸情况，家长一定要告知医生，便于医生做准确判断。

关键词：眼外伤

从日常生活着手教育孩子爱护眼睛

[案例]

不久前，国内一则“女童眼睛竟被男同学塞入大量纸片”的新闻引起关注。孩子眼睛怎么被塞入那么多纸片？省妇儿中心眼科主任文道源表示，可能是纸片被塞入眼睛后发生了软化，这属于非常罕见的儿童眼外伤。但在门诊中，文道源却遇到很多因各种原因造成眼外伤的孩子。值得注意的是，儿童经常在游戏时遭遇眼外伤，儿童常见的眼外伤经常是因为刀、剪、土石块、棍棒、玩具等锐器和钝器造成的损伤，有鞭炮、雷管等带来的爆炸伤，有酸碱、洗涤剂等造成的化学损伤，还可能被鸟啄伤、家畜角撞伤等。

提醒

如何才能预防儿童眼外伤？这需要家长们在很多细节上注意。

“有的家庭习惯于将锥子、剪刀、螺丝刀等锐器放在方便的地方，使得孩子们也常拿着这些东西玩耍，而稍不小心，就容易扎伤眼球。致盲的眼外伤往往是一时不慎造成的，有时就是一瞬间的事，后果却是一辈子的事。”文道源就遇到不少这样的例子。

文道源建议，家长应该禁止孩子玩弹弓和弓箭。“弹弓伤给眼睛带来的伤害是非常严重的。轻者眼球内出血，重者可造成眼球破裂、晶状体脱位、视网膜裂孔、视网膜脱离、日久常可继发白内障、青光眼，最后导致眼球萎缩失明。”

除此之外，强光也会给孩子眼睛带来很大伤害。文道源表示，儿童缺乏常识，有时会不顾刺眼凝视太阳，或者会裸眼观察日蚀，“家长要教育孩子不要在烈日下看书、写字、绘画，也不要用小镜子反射太阳光照其他小朋友的眼睛。”

一旦孩子遭遇了眼外伤，在赶往医院之前该如何进行紧急处理？对此，文道源针对几种常见的眼外伤给出建议：

细片在眼睛里：不要揉搓在眼睛中的细片或微粒，拉起上眼皮超过下眼皮，让睫毛把在上眼皮内面的细片刷下，眨眼数次，使眼睛中的微粒移出，假如细片还是存留，把眼睛闭上并尽快就医。

眼睛撞击：立刻用冰敷15分钟来减少疼痛和肿胀，若有眼球变黑或眼睛模糊通常是眼内伤害的信号，立刻就医。

眼睛和眼皮的割伤：轻轻地将眼包扎且立刻求医，不要尝试用水冲洗掉或移除黏在眼睛内的物体，绝不要加上任何压力到受伤眼或眼皮，且不要揉搓眼睛。