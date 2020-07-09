北京首次面向基层开展专业社区疫情防控培训

为及时指导基层解决好面临的疫情防控共性问题，提升全市社区防控水平，本市昨天下午以视频会议形式面向基层社区（村）开展防控工作业务培训。这也是本市疫情防控工作启动以来首次面向基层开展专业培训。

本次培训邀请市社区防控巡查指导团的三位专家授课，分别是国家卫健委驻北京市专家指导组成员，中国疾控中心环境所政策与法规标准室主任程义斌；国家卫健委驻北京市社区防控专班社区防控组组员，中国疾控中心助理研究员张灿有和首都儿科研究所、中国社区卫生协会副研究员尹德卢。培训内容聚焦巡查指导中发现的好经验及共性问题，主题包括社区环境卫生清洁与消毒要点，社区防控如何做好及早发现、城乡结合部社区（村）防控关键点等。为方便基层机动学习，培训的视频资料还将发给各区社区防控组。

逾万名社区（村）工作人员参与培训。东城区北新桥街道藏经馆社区书记、主任张志华说，培训干货满满，有理论有实例。通过学习增强了我们对新型冠状病毒的认知，解决了我们在实际操作中的一些盲点问题。大兴区黄村镇桂村党支部书记、村委会主任桂庆杰也直呼培训内容务实管用，他说：“我们村在城乡结合部，流动人口多，防控压力大。这次培训，专家对科学认识新冠病毒、社区（村）如何清洁消毒、打破传染链条等都进行了专业讲解，说的都是我们防控中不太明白的地方，尤其是专家指出的城乡结合部‘封、排、隔’具体措施，对于我们村非常实用。”

据介绍，本市6月30日成立社区防控专家巡查指导团队，自7月1日开始，启动巡查指导工作。目前，首轮已经完成了对丰台、大兴、海淀、东城、西城五个区的巡查指导工作；专家指导组正在对朝阳、通州、石景山、昌平、房山、丰台六个区进行第二轮巡查指导，未来还将实现对全市各区巡查指导工作的全覆盖。（记者 武红利）