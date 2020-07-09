7日13名确诊患者治愈出院

北京地坛医院应急7病区当天共有5名患者出院，等待出院的空隙，几个人站在一起合影，摆出一个胜利的手势。本报记者 贾晓宏摄

本报讯（记者 贾晓宏 通讯员 陈明莲）7月7日，本市共有13名新冠肺炎确诊病例治愈出院，这也是6月11日新发地市场聚集性疫情发生以来，单日出院患者数量最多的一天。截至7月7日24时，此轮疫情已有28名确诊患者治愈出院。

“这是件新衣服。”7月7日上午，在北京地坛医院应急7病区，即将出院的小刘正在护士的帮助下撕掉新衣服的吊牌。穿上新衣服，正了正领口，小刘说：“我要准备迎接新生活。”小刘在新发地市场工作，6月13日在市场内做了核酸检测，结果阳性，随后来到地坛医院。“确诊前，有点低烧，嗓子疼。”小刘说，他平时也经常嗓子疼，所以没太当回事，也没去医院看过病。住进医院第二天，他的症状明显减轻。此后，经过治疗，小刘痊愈了，他特地在网上买了件新衣服，庆祝出院。

小刘所在的应急7病区，当天，一共有5名患者出院。等待出院的空隙，几个人站在一起合影，“摆出一个胜利的手势吧，我们胜利了！”胜利者中有一名王女士，江西人。平时，王女士和爱人、婆婆一起在新发地市场经营两个摊位。这次疫情发生后，一家人的经历跌宕起伏：6月13日，王女士核酸检测为阳性，确诊后住进了地坛医院。很快，她的爱人和婆婆先后确诊，也陆续住进地坛医院。幸运的是，王女士3岁的儿子虽然和三位确诊患者密切接触过，却没有被新型冠状病毒感染。孩子先后做了5次核酸检测、1次抗体检测，“结果都是阴性。”在为儿子高兴的同时，王女士也在担心50多岁的婆婆，“婆婆病情最重，一直高烧，自己感觉喘不过气来。”婆婆曾经一度住进ICU，后来，医生给她用上了康复患者的血浆进行治疗，“现在婆婆病情稳定，已经转到了普通病房。”王女士说。

应急5病区，当天有4名患者出院。来自河北的小邢住院前几乎没有太明显症状，“就是感觉嗅觉和味觉消失了。”医院治疗几天后，小邢的味觉和嗅觉又“回来了”。住院期间，小伙子一直瞒着家人自己生病的事，直到两三天前，确认很快出院了，他才和在老家的父母说了实话，“不想让家里人担心。”

7月7日，是此次疫情以来，地坛医院出院处最“热闹”的一天，当天共有13名患者出院。截至7月7日24时，此轮疫情确诊患者中，已有28名患者出院。

一周前，曾经说过“住院就是换个地方学习”的10岁患者桐桐治愈出院，同一天，外卖骑手孔先生也出院了。桐桐住院期间赶上有记者采访，正在认真学习的他一点也不紧张，他说：“住院就是换个地方学习。”桐桐出院后，每天都与仍在住院的爸爸视频聊天。“孩子早就盼着出院，前两天还和老师电话联系打听什么时候考试呢，估计这次能赶上‘换个地方考试了’。”儿子先出院，桐桐爸特别开心：“我就担心孩子有什么事，现在孩子能比我先出院，心里一块石头总算是落了地。”桐桐爸一再感谢医护人员的努力，“他们很辛苦，我们在这里吃得好，睡得香。”

截至7月7日24时，新发地市场聚集性疫情共确诊335名患者，他们全部在地坛医院接受治疗。预计今后一段时间，将有更多的患者痊愈出院。