乘风破浪的姐姐们该如何爱护自己？先来了解这个晴雨表

近日，“乘风破浪的姐姐”全网刷屏，姐姐们都展现了自己独特的魅力，她们不但有资历、有颜值，还能够在高强度工作中保持青春永驻，很大程度也是自律使然，保持了有规律的生活。反观我们周边，很多女性年纪轻轻却出现月经不调，在医院反复检查、用药都没好转，究其原因，与生活不规律有关。月经是每个女孩健康的晴雨表，规律的月经才是健康的表现，了解下面这些小知识，远离妇科疾病。

月经是依靠下丘脑-垂体-卵巢这个神经内分泌轴控制的，而轴的生理活动又受到大脑皮层神经中枢的影响，不良生活习惯、外界环境、精神因素都可影响月经周期。

那么，在日常生活中，女性该如何调整生活方式，避免“作”出月经问题呢？

1.避免长期熬夜。现代女性工作压力大，经常晚睡晚起，甚至熬夜，三餐不定。熬夜的危害众所周知，会出现皮肤变差（黯黄、粗糙、痘痘）、免疫力下降、卵巢早衰、精神不振、工作学习效率低下等现象，而睡眠却是女性最好的保养品。

2.切勿盲目减肥。中枢神经系统对体重急剧下降极敏感，体重减轻10%~15%，或体脂丢失30%，可能会导致不来月经。脂肪是个好东西，初潮发生和月经维持需要至少17%以上比例的体脂。过度节食减肥的做法不可取，健康减肥最重要。

3.避免过度运动。长期剧烈运动，或是进行芭蕾舞、现代舞等高强度训练也会导致月经失调，甚至闭经。运动虽好，适度即可。建议运动每周5~7天，每次不少于30分钟。

4.保持情绪稳定。突然或长期精神压抑、紧张焦虑、情感不顺、环境改变等，也可以影响下丘脑、垂体的激素分泌，导致月经不调，“吓得我月经都不来了”，不只是个玩笑。

乘风破浪的新时代女性朋友们，在兼顾事业和家庭的同时，也记得多给自己一些关爱。如果生活自律，月经这个晴雨表也会向你报告：青春永驻，魅力无限！

本文由湖南省妇幼保健院妇女保健科主任医师吴颖岚进行科学行把关。