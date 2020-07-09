国家卫健委：7月8日新增确诊病例9例 无本土新增病例

人民网北京7月9日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至7月8日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，7月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例9例，均为境外输入病例（辽宁3例，上海3例，广东2例，四川1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例42例，解除医学观察的密切接触者706人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例74例（无重症病例），现有疑似病例2例。累计确诊病例1958例，累计治愈出院病例1884例，无死亡病例。

情况显露，截至7月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例357例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例78590例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83581例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者765344人，尚在医学观察的密切接触者3840人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者6例（境外输入5例）；当日转为确诊病例1例（境外输入1例）；当日解除医学观察10例（境外输入4例）；尚在医学观察无症状感染者112例（境外输入79例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1818例。其中，香港特别行政区1323例（出院1167例，死亡7例），澳门特别行政区46例（出院45例），台湾地区449例（出院438例，死亡7例）。