意大利输入病例暴增渐成隐患 将加强入境管控措施

中新网7月8日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，从7月1日开始，意大利依照欧盟发布的旅游建议和指导，相继对非欧盟国家旅客开放边境，由此引发境外输入病例暴增。为此，意大利当局7日下令暂停疫情高危区航班，进一步强化对非欧盟国家旅客入境的管理和监控。

据报道，当地时间6日，一架载有276名乘客从孟加拉首都达卡飞抵罗马菲乌米奇诺机场。截至7日，该架航班中已累计确诊39例新冠感染病例。目前，机上其他旅客均在接受隔离，正在等待进一步的检测结果。

当地时间7日，一位侨居意大利普拉托市34的阿尔巴尼亚男性移民，携妻儿搭乘航班从佛罗伦萨机场入境。该男子之后接受了新冠病毒检测，结果呈阳性。由于临床症状较重，男子已被送往医院隔离治疗。

目前，普拉托卫生当局已向有关部门通报，意大利当局正在部署追踪所有与该男子搭乘同一航班的旅客及密切接触者。

报道称，在罗马机场单架次入境航班出现接近40名确诊病例事件后，意大利卫生部长斯佩兰萨在和外交与国际合作部部长迪马约进行了紧急磋商，宣布将暂停孟加拉国飞往意大利的航班。

与此同时，斯佩兰萨向有关部门重申了入境管理规定，要求非申根地区及非欧盟国家的旅客入境意大利，必须居家隔离14天，并接受健康监测。

斯佩兰萨还指示入境口岸卫生检疫单位，进一步扩大对入境人员核酸检测范围，要求入境人员均须严格执行隔离措施，并加强对入境人员居家隔离的监控和管理。(博源)