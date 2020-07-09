把握住粮食安全主动权

高标准春耕、高质量发展，既要让粮食增产，也要让农民增收

在看望参加全国政协十三届三次会议的经济界委员时，习近平总书记强调：“对我们这样一个有着14亿人口的大国来说，农业基础地位任何时候都不能忽视和削弱，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。”

盛夏时节热浪翻，野间禾绿少闲田。在新冠肺炎疫情防控常态化背景下，保障粮食和重要农副产品稳定供给责任重大、影响深远。

连续9年全国第一，相当于每年给全国每人提供100多斤优质粮食……产粮大省黑龙江是名副其实的“中华大粮仓”，是筑牢粮食安全的“压舱石”。面对疫情冲击，黑龙江省深入贯彻落实习近平总书记“越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保粮食和重要副食品安全”的重要指示精神，努力克服不利影响。目前，全省旱田播种、水田插秧已全面结束，各种农作物全部播插在了最佳高产期，为再夺丰收奠定基础。

春耕时节可知丰收景象。今年，黑龙江粮食播种面积达2.155亿亩，比去年增加50多万亩，粮食总产目标1550亿斤，增长3%以上。不断上升的曲线背后，是粮食安全省长责任制的落实，是耕地和生态红线的坚守，是水利化、农机化、科技化、标准化等措施的实施，是良种、良法、良机、良田的结合。

高标准春耕、高质量发展，既要让粮食增产，也要让农民增收。农民的进项中，耕地地力保护补贴、粮食生产者补贴、种子补贴等政策资金逐一落实到人。黑龙江绿色有机农业优势鲜明。今年，黑龙江绿色有机食品认证面积达到8500万亩，黑龙江抓好“粮头食尾”“农头工尾”建设，延长产业链，多销加工品，确保好土地产好粮、有好收益。加快发展乡村特色产业，大力发展现代农产品加工业，为拓宽农民增收渠道提供了有力保障。

新形势下，要着力解决农业发展中存在的深层次矛盾和问题，重点要从农产品结构、抗风险能力、农业现代化水平上发力。过去在插秧季，人们把秧苗从育秧大棚肩挑到地头，由司机驾驶插秧机进行相关作业。如今行走在“北大仓”的黑土地上，只见田间轨道车、无人驾驶智能插秧机往来穿梭，大大提高了插秧作业的效率和质量。在黑龙江北大荒农垦集团，农业不仅插上了科技的翅膀，而且飞得更高更远。在综合机械化率达到99.9%基础上，当地大力推进水稻、玉米和大豆全程机械化，广泛采用无人机械耕作、管理和收获，确保无人化作业率占到50%以上，108个农场有限公司全部采用数字信息管理系统，数字农场建设迈出重大步伐。推动藏粮于地、藏粮于技落实落地，粮食安全这一国民经济“压舱石”才能更加稳固。

国家统计局公布的一季度经济运行数据表明，我国种植业增加值逆势增长3.5%，成为经济运行中的一大亮点。形势持续向好，但我们必须保持清醒的头脑，继续增强深化农业供给侧改革的定力，时刻警惕粮食生产过程中旱涝、病虫害等潜在的风险隐患。惟其如此，我们才能保持手中有粮心不慌的从容淡定，才能牢牢把握住国家粮食安全的主动权。

（作者为本报黑龙江分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 05 版）