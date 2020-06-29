中国有机农业或迎来新风口

美国《国家利益》杂志近日刊文称，中国有机食品的销量居世界第四，仅次于美国、德国和法国。日本、欧盟和美国则是中国有机产品的最大市场。近年来，中国的有机农业生产方式在100多个国家得到了推广，有机农业的面积和种植者数目也逐年增加。有机农业的发展可以帮助解决现代农业带来的一系列问题，如严重的土壤侵蚀和土地质量下降，农药和化肥大量使用对环境造成污染和能源的消耗等，同时还有助于发展农村经济，有极大的发展潜力。

印度The Print新闻网刊文称，面对食品安全问题以及生态危机，中国各级政府对有机农场提供了一系列支持，包括支付有机认证费用、寻找土地、资助农场基础设施和有机肥料，以及培训和营销援助，支持力度在全球范围内无与伦比。除了国家层面的支持，民间社会的努力也推动了有机农业的发展。在新冠肺炎疫情期间，生态食品和有机食品的网上销售蓬勃发展，中国正在成为发展有机食品体系的全球领导者。

有机农业是一种能让土地和食物越来越健康的生产方式。联合国粮农组织定义，有机农业是一种改善和提高生态系统健康的生产管理体系，包括利用生物循环和土壤生物活性。最近20年来，中国有机农业实践者不断开拓创新，使全国有机农业的耕地面积和产量都位居世界前列。有研究指出，未来10年，中国有机农业生产面积以及产品年均增速将达20%-30%，具有广阔的发展前景。

近年来，中国有机农业发展呈现出以下特点：一是有机农业种植规模、产量总体上都呈现出上升态势。种植规模从2013年的128.7万公顷增加到2018年的313.5万公顷；种植产量从2013年的706.8万吨增加到2018年的1298.6万吨；二是畜禽总产量持续上升。从2013年的106万吨，增加到2018年的518.2万吨；三是有机认证证书数量大幅度增加。从2013年的9957个增加到2018年的18955个；四是国家新版有机认证的相关法规标准更加规范，监管力度不断加大。

随着收入水平的不断提高，中国居民对消费品质量的要求日益提升，优质安全健康农产品、蓝天、绿地、碧水等生态产品的需求日益旺盛。因此，转变农业发展方式，大力发展有机农业，是顺应民众需求和时代潮流的大势所趋。

此外，大力发展有机农业对中国农业发展意义重大，主要体现在以下几个方面：一是推动农业生产方式的绿色化转型；二是为中国人提供优质安全健康营养的农产品；三是提升中国农产品国际市场竞争力；四是推动中国农业高质量发展。

中国有机农业生产方式具有悠久的历史，可以为全球农业发展提供宝贵的经验借鉴。在未来发展过程中，中国有机农业不仅有望为全球农业生产标准体系贡献智慧，也将会对人类生存安全作出巨大贡献。

今年，新冠肺炎疫情在中国有机农业生产的上下游诱发了一系列连锁反应，对有机农业产业链冲击很大，对有机农业发展主体造成的影响尤为严重。

疫情发生以来，中国政府高度重视农业发展。从2月初起，中共中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组就已将农业列为头等要务之一。围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，中国政府相关部门相继采取一系列促进农业农村发展的有力措施。这为有机农业的持续发展注入了强大动力。

无论是提高中国农产品的国际竞争力，还是保障民生供应的“菜篮子”工程，中国有机农业都肩负重大使命。

面对疫情，化危为机，中国有机农业发展潜力巨大。疫情不但带来了消费观念的变化，也带来了消费方式的转变，这是有机农业的新商机。

相信经过疫情考验，中国有机农业必将在高质量发展道路上迈出坚实步伐。

（二 记采访整理）