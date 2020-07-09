人民时评：筑牢基层公共卫生防护网

基层医疗机构与疾控机构、大医院分工协作、信息共享，有助于提升整个社会应对突发公共卫生事件能力，用成本和风险更小的方式做好疫情防控

习近平总书记强调，要健全疾控机构和城乡社区联动工作机制，加强乡镇卫生院和社区卫生服务中心疾病预防职责，夯实联防联控的基层基础。为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，最近，国家卫生健康委、财政部、中医药管理局联合印发《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》，明确今年人均基本公共卫生服务经费补助标准提升到74元，新增5元经费全部落实到乡村和城市社区，用于强化基层卫生防疫。同时，中央预算内投资下达456.6亿元，加强公共卫生防控救治能力建设。

国家基本公共卫生服务目前包含了14类项服务内容，主要由基层医疗卫生服务机构提供。传染病和突发公共卫生事件报告和处理也是服务内容之一，涵盖了监测、排查、发现、报告、处理突发急性传染病疫情、不明原因肺炎病例等。从2009年开始，国家基本公共卫生服务已实施了10多年，正是这些年来的培训和预防控制措施，为新冠肺炎疫情基层防控打下了基础。

疫情防控期间，全国各地在基层展开早发现、早报告、早隔离、早治疗“四早”防控措施，落实街道人员、社区网格员、基层卫生服务中心人员、民警、志愿者“五包一”社区防控责任制等。基层医务人员开展了大量细致入微的工作，如预检分诊、社区排查、居家观察、核酸采样、疑似患者隔离人员和发热病人转运、分类管理四类人员等。这些琐碎而繁杂的措施，是真正低成本、高效率的公共卫生措施，起到了四两拨千斤的效果。可以说，基层卫生防疫人员有序介入和积极管理，和疾控人员一起有效地控制了传染源、切断了传播途径、保护了易感人群。

不可否认的是，由于我国基本公共卫生服务人均补助标准不高，覆盖服务内容较广但人才相对不足，影响服务效果。再加上居民一有症状就到城市大医院就诊，影响了疫情在基层的提早预警和报告处理。让基层医疗卫生机构第一时间发现病例、报告并处理，无疑是落实“四早”最经济有效的手段，能减轻大医院诊疗负担，减少病毒交叉感染机会。这其中的关键是必须有一支高水平的全科医生队伍。这是因为，高水平的全科医生不仅开展常见病、多发病的临床诊疗，还能保持对疫情防控的敏感性，懂得处理基层突发公共卫生事件，将医疗服务与公共卫生服务结合在工作中。

同时，为了更好夯实联防联控的基层基础，还需要逐步建立医防融合机制。在医防融合的机制下，基层医疗机构与疾控机构、大医院分工协作、信息共享，进行排查、报告、首诊、预检分诊，有助于提升整个社会应对突发公共卫生事件能力，用成本和风险更小的方式做好疫情防控。实践中，有些地方已整合区域内疾控、医疗等机构，以健康为考核导向，推动形成医防融合、有序分级诊疗的联合体。《通知》也要求“推进基层机构基本医疗和基本公共卫生融合服务”，此举有助于落实预防为主的卫生与健康工作方针，打牢疫情防控的根基。

在疫情防控常态化背景下，基层医疗卫生机构继续开展基本公共卫生服务，工作任务更重。这需要各地精心谋划与安排，统筹做好工作，推动医防融合，提高基层防控能力，织密防护网、筑牢筑实隔离墙，切实为维护人民健康提供有力保障。

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 05 版）