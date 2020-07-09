86.2%受访职场人直言身边很多“30+女性”职场机会锐减

最近，综艺节目《乘风破浪的姐姐》大热，参加节目的女性嘉宾年龄都在30岁以上，引发了人们对“30+女性”（即年龄超过30岁的女性）职场发展的关注和讨论。现实生活中，很多职业女性过了30岁，都会面临平衡家庭事业、职场转型等问题。你觉得30岁对职业女性来说是一道坎吗？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1973名职场人士进行的一项调查显示，86.2%的受访职场人感觉身边“30+女性”职场机会锐减的情况多。女性面临的问题主要是难以获得晋升机会，以及无缘重要业务、人事安排。53.9%的受访职场人希望出台优惠政策激励用人单位承担社会责任。

86.2%受访职场人感觉身边“30+女性”职场机会锐减的情况多

上海某外企职员程静（化名）今年35岁，孩子两岁大。在程静的印象中，从怀孕起，就不得不在工作上作出妥协。“怀孕初期，有一个重大项目要组建项目团队，我特别感兴趣，也比别人有经验，但因为预产期和项目执行环节冲突，直接被排除。”程静表示，休完产假回来，已有的项目不能中途加入，而她也要把一部分精力放在小宝宝身上，下了班就得往家赶。在新项目上，自己也会担心能否承担得了重要工作，只能去做辅助性工作。

“公司高层没几个女性，都是男性。之前有一个女同事产假期间被调岗了。‘一个萝卜一个坑’，岗位不能没人负责，公司还得正常运转。”29岁的胡茗菲（化名）最近正打算结婚，她一直在考虑跳槽的事情，“因为我们公司女性上升通道明显狭窄，层级越往上女性越少。我不想太早就遇到职业天花板。”

胡茗菲对记者说，她最近面试了几家企业，有面试官毫不避讳地直接提问是否结婚、何时要小孩。“有一家企业开始谈得非常好，工作经历、擅长领域等都很合拍，但对方问我什么时候结婚，我说已经提上日程了，气氛就变了，最后果然没成。”胡茗菲现在有些焦虑，感觉跳槽得抓紧，不然结了婚就更被“排斥”了。

“我们收入与个人绩效挂钩，收入大部分都来自绩效。如果休产假，就等于每月只能拿基本工资，连付房租都够呛。”北京某私企职员张婷婷（化名）说。

86.2%的受访职场人感觉身边“30+女性”职场机会锐减的情况多，其中22.5%的人直言非常多。

那么，“30+女性”在职场中普遍面临哪些问题？难以获得晋升机会（62.8%）被排在首位，其他还有：无缘重要业务、人事安排（59.7%），产假期间被调岗、降薪（51.3%），被边缘化（39.1%），容易被新人替代（31.3%）。

上海律师协会劳动关系研究委员会委员、上海远业律师事务所主任温陈静认为，30多岁的年龄，正是职业女性生育或抚养幼儿的高峰期。“我们发现，不少女性在此阶段，或为工作推迟生育，或为生育、照顾幼儿暂别职场。”

70.6%受访职场人认为“30+女性”要持续学习

在胡茗菲看来，30岁正是职场发展黄金期，比新人老道稳重，比老人可塑性强、更能吃苦，“如果60岁退休，那么30岁才刚刚迎来职场上升期。我相信随着社会的发展进步，能够在更多领导岗位上出现女性的身影。”

调查中，91.5%的受访职场人认为“30+女性”同样能在职场大放异彩。

“我认为女性要重视自己的兴趣和特长，探索发展的更多可能。正所谓‘技多不压身’，路子越宽选择越多。”张婷婷认为，女性要不断学习了解新知识，不与社会脱节，不因为照顾家庭而停止提升自己。

程静认为，在教育孩子的问题上，要学会适当放手，留给自己一些空间。“妈妈们要主动与另一半协调分工，担子一起扛，压力会小很多。而且父亲的陪伴对孩子的性格养成也有着重要影响。”

要有更好的职场发展，“30+女性”可以怎么做？70.6%的受访职场人认为要持续学习，与时俱进，65.4%的受访职场人建议不为自己设限，积极进取，59.2%的受访职场人建议培养提升自身核心竞争力，52.8%的受访职场人认为可与家人沟通协调好分工，家庭责任共担。

53.9%受访职场人希望出台优惠政策激励用人单位承担社会责任

“因为这次新冠肺炎疫情，很多企业都尝试了线上办公，也意识到，对于一些岗位，线上办公既能节省运营成本，又不会影响工作进度和效率，一举两得。”胡茗菲认为，企业可以考虑为女性员工开通线上办公系统，做到工作家庭两不误。

她还希望，政府能够为企业招聘婚育期女性制定相应的优惠政策，消除企业对人力成本的顾虑，让企业主动消除偏见，营造良好的招聘市场环境。

张婷婷希望，相关部门能坚决打击招聘过程中明里暗里的性别歧视行为，“女性也需要维护自己权益，如果遇到不公平对待，要敢于使用法律武器。”

温陈静建议，政府相关部门应更多地调研了解实际情况，根据调研结果出台更多政策或进一步优化现有政策。“比如，招用女职工给予用人单位税收优惠或社保费率优惠，合理设置适合职业女性育儿的特殊工时制，灵活设置职业女性的生育津贴，增加男性产假时间，制定女性职业晋升权利保护政策等。”

她认为，要鼓励企业招聘女性，仅仅依靠用人单位自觉承担社会责任是很难实现的，要调动用人单位招聘女员工的积极性，合理平衡用人单位使用女性职工的用工成本及女性职业发展的保护力度。“对于歧视女职工案例，应加重对用人单位的判罚力度，增加用工歧视的违法成本。”

她还建议，女性可以向相关社会团体求助，“像妇联、女律师联谊会等女性职业者社会团体，这些社会团体可以在职业经验、职业规划、家庭生活、政策呼吁、制度设计等各方面给予女性帮助。”

调查中，67.3%的受访职场人建议政府职能部门加强劳动力市场监管，减少就业歧视现象，62.8%的受访职场人希望健全女性就业保障法律政策，53.9%的受访职场人希望出台优惠政策激励用人单位承担社会责任，51.3%的受访职场人希望能建立女职工弹性工作机制，30.3%的受访职场人期待畅通就业歧视司法救济渠道。

受访职场人士中，女性占62.7%，男性占37.3%。生活在一线城市的占31.0%，二线城市的占52.4%，三四线城市的占14.7%，城镇和县城的占1.7%，农村的占0.2%。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报