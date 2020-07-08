新氧科技联合中国整形美容协会推出黑医美修复救助公益项目

来自贵州的46岁的沈琳，在今年6月底摘下带了43年的口罩。在3岁的那一年，因为一次意外跌落，她的鼻子遭受到了损伤，失去了鼻梁和鼻翼，这使得她没办法像一个正常人一样求学和工作。在外出时，她无时无刻都不能摘下口罩，每次回到家口罩内都满是鼻涕和口水。

但在最近，沈琳终于摘下了戴了43年的口罩，成为了一个梦想中的“普通人”。帮助沈琳完成这个梦想的，是由新氧科技与中国整形美容协会联合推出的黑医美修复救助公益项目。

新氧科技董事长兼CEO金星认为，对于因黑医美等意外事故或先天畸形的人群而言，医美是他们能抓住的唯一救命稻草，“开启公益项目意味着帮助她们重启人生，这与新氧‘更美更健康’的理念一脉相承。”为此，新氧首期捐赠1000万元，并联合中国整形美容协会集合业内百余位专家，为中国广大黑医美受害者或先天、意外事故导致面部畸形患者提供免费的医美修复救助。

业内人士表示，医美修复不同于普通的医学美容，它不是“锦上添花”而是“无中生有”，对于医生的操作精细程度和审美水平有着非常高的要求，这也是新氧要整合业内最顶级的资源来做这个项目的原因。新氧这一项目一经发布，众多有修复需求的用户纷纷报名。而沈琳则非常幸运地成为了项目的第一个救助者。

经过三期手术，沈琳的脸上终于有了一个正常的鼻子，而她终于也敢在40多年后拿起镜子，看着镜子里的自己展露出了满意的笑容。从今以后，戴了40多年的口罩，沈琳终于可以将它摘下来了。

沈琳是幸运的，但在现实中，还有很多需要修复的患者因为求医无门或难以负担相关费用而备受煎熬。新氧科技企业事务高级副总裁刘金萍介绍，新氧的后台每天都会收到上百条求助信息，求助者们集中咨询的是修复可能性、推荐医院等相关问题。而中国医师协会整形外科学分会会长江华教授也对新氧公益调研小组表示，他每年所做的手术中，有3/5是重建修复手术。

“我们的态度很明确，要做针对黑医美受害者的救助，因为医美是创造美好的行为”，刘金萍表示。应运而生的新氧修复救助公益项目，不仅要帮助那些黑医美的受害者重新做回“普通人”，更要通过这一行动让更多的人了解到黑医美的危害，从而进一步规范行业。