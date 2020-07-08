北京协和医院：仅用70个小时建成200平米核酸采样方舱

人民网北京7月8日电（记者 鲍聪颖）7月8日下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第145场新闻发布会上， 北京协和医院副院长吴文铭介绍，开展大规模核酸检测是精准防控、科学防控的有效手段，其核心是采样能力、检测能力的双提升。新发地聚集性疫情发生以来，北京协和医院党委及院领导班子认真落实北京疫情防控工作领导小组的决策部署，坚持一手抓疫情防控，一手抓医疗服务，认真履行医疗机构国家主力队的责任。怀着为首都疫情防控做贡献的强烈责任感和使命感，着力在提高核酸检测能力上下功夫。以战时状态仅用70个小时建成了200平米的核酸采样方舱；不到2个小时组建了203人的核酸采样队，支援北京核酸采样工作；用58个小时建成全新的核酸检测实验室，医院日均检测能力从不到4000例样本增至10000例样本级别。

为做好精准防控，确保医疗安全、患者就医安全及医务人员安全，我们率先于6月18日完成包括全院职工、各类外包人员和所有学生在内近万人核酸检测，为大规模规范开展核酸检测提供了经验。

新建成的核酸采样方舱于6月22日启用，符合传染性疾病防控规范和安全要求，集核酸登记、开单和采样一体。方舱位于医院急诊部北侧，便于为急诊患者服务，由7组方舱组成，设有综合服务1间、诊室4间、采样功能室8间，配备5台自助机，实现与发热门诊的物理隔离，人员单向流动，最大限度减少交叉感染，日均采样能力超过4000例。

根据北京疫情防控工作领导小组的要求，6月18日按需紧急组建203人的核酸采样队，其中包括援鄂医疗队员在内的护士114人、医生及医技研究人员等89人。从6月20日起承担东城区、西城区、丰台区和大兴区4城区，以及海淀区4所高校的核酸检测采样任务，共派出队员377人次，完成采样53288人，单日采样量高达15804人。

为提升实验室核酸检测能力，全院多部门联动，仅用58小时改建成具有“三区两通道”传染病隔离布局，符合生物安全规范的大通量核酸分子检测实验室。实验室建筑面积631平方米，分清洁区、缓冲区、污染区，进出通道布局合理，洁污路线清晰，设试剂准备区、标本制备区、核酸扩增区和产物分析区，达到核酸检测实验室的排风要求和负压标准。按照国家卫生健康委和北京市的统一部署，医院检验科与湖北来京核酸检测医疗队的21名队员混合编组，合计66人，采取人员休息机器不停的方法，四个班次连续检测，日均检测能力从4000例样本突破至10000例样本，单日最高检测17156人次。

同时，应用信息化手段不断提高核酸检测效率。6月16日实现批量医嘱处理功能，可应对大批量集中统一检测需求。组织专业人员开发App小程序，使愿检尽检人员在手机端“一站式”完成开单、缴费、取报告，只需到院采样即可完成所有检测流程，实现当日检测当日报告。6月30日起核酸报告实时上传至北京市卫生健康委核酸检测数据平台，检测者可通过“北京健康宝”等系统查询检测结果，极大地方便了检测人员。

下一步，协和医院将认真落实北京市疫情防控常态化的各项措施，始终坚持人民至上、生命至上，加强疫情防控不松懈，不断提高医疗服务质量，为首都疫情防控和恢复正常生产生活做出新的贡献。