北京警方依法查处涉疫情谣言92起 查处违法犯罪人员113人

人民网北京7月8日电（记者 鲍聪颖）7月8日下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第145场新闻发布会上，北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏表示，6月28日以来，北京市新冠肺炎确诊病例连续保持个位数，特别是近两天，实现确诊病例零新增。疫情防控成果来之不易，但仍有不明用心的谣言“病毒”，在全市上下同心战“疫”之时，搅动舆论场、制造负能量，干扰疫情防控大局。对此，北京警方始终坚持发现一起、查处一起，6月11日以来，共侦办此类案件92起，依法查处违法犯罪人员113人。其中：

查处编造“北京高速进京方向封闭”“快递暂停向北京发货”“首起确诊病例隐瞒吉林旅行史”等谣言，妨害社会管理类案件20起，如：7月2日，网民陈某筱（女，29岁）居家隔离期间，出于排遣寂寞，发泄无聊情绪，凭空编造虚假信息，对大兴一确诊病例进行人格污蔑，在多个微信群内广泛传播，造成恶劣影响。现该人已被大兴公安分局依法行政拘留。

查处编造“北京已封城”“加急办理核酸检测”“本人核酸检测阳性”“征用奥林匹克篮球馆建设方舱医院”等谣言，干扰防疫措施类案件14起，如：近日，北京警方接多名网民举报，有人在微信朋友圈发布“可快速办理核酸检测”相关消息，并附带转账截图。经核查，北京警方发现信息发布人在河南省项城市，并及时将线索流转属地。项城警方工作查明，该信息系马某亮（男，51岁）虚构事实，自行编造发布。现该人已被项城市公安局依法行政拘留。

查处编造“新发地几万人被运到唐山”“灯市口稻香村出现确诊病例”“金融街链家地产出现确诊病例”“北京育民小学学生确诊”等谣言，散布恐慌言论类案件32起，如：6月29日，警方接群众举报，多个微信群内流传“美高美新增23个病例在确认前将丰台区云冈周围的超市逛了个遍”的信息，造成群众恐慌。经查，该信息系网民刘某全（女，58岁）主观臆测、凭空编造的谣言。现该人已被丰台公安分局依法刑事拘留。

此外，还查处哗众取宠、引发关注、制造矛盾等其他各类涉疫谣言案件26起。

潘绪宏表示，当前，历经近一个月的实践检验，“全城动员”“全民防疫”精准有效，北京市疫情形势总体趋稳。但同时也要看到，疫情变化牵动人心，谣言信息的传播扩散，容易导致广大市民群众焦虑恐慌，甚至会造成人身财产安全实际损失。讲责任、顾大局、守公德，既是阻断病毒传播的“防火墙”，也是坚定战“疫”信心决心的“压舱石”。面对谣言，广大市民群众要擦亮眼睛，不造谣、不信谣、不传谣，北京警方也将始终坚持零容忍的态度，依法惩处造谣传谣行为，坚决守护来之不易的疫情防控成果。