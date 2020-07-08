国家卫健委：7月7日新增确诊病例7例

人民网北京7月8日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至7月7日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，7月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7例，均为境外输入病例（内蒙古4例，山西1例，广东1例，云南1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例20例，解除医学观察的密切接触者231人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例72例（无重症病例），现有疑似病例2例。累计确诊病例1949例，累计治愈出院病例1877例，无死亡病例。

情况显示，截至7月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例390例（其中重症病例6例），累计治愈出院病例78548例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83572例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者765012人，尚在医学观察的密切接触者4214人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者6例（境外输入5例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察3例（境外输入3例）；尚在医学观察无症状感染者117例（境外输入79例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1794例。其中，香港特别行政区1299例（出院1161例，死亡7例），澳门特别行政区46例（出院45例），台湾地区449例（出院438例，死亡7例）。