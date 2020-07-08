北京抗疫：患者100%服中药 一人一方

6月，北京新发地聚集性疫情突然暴发。截至7月4日，本轮聚集性疫情北京市累计报告确诊病例334例，累计治愈出院10例。值得注意的是，在已经出院的10人中，7人以中药治疗为主。

记者了解到，此次北京抗击疫情过程中，中医药第一时间全面深度介入，所有病例在入院的第一时间都进行了中医诊疗且一人一方，确定了中西医并重治疗方案，效果显著。

三“一”三“早”三“精”

“此轮聚集性疫情治疗，中医药真正做到了及时、全程、深度介入，患者100%服用中药。”北京市中医管理局负责人在接受《经济参考报》记者采访时表示。

该负责人坦言，与此前不同，此次中医药不再是被动参与，而是有了很大的主动权。这也是今年6月北京市印发《加强首都公共卫生应急管理体系建设三年行动计划（2020-2022年）》的首次落实，中医药第一时间全面介入救治的体制机制理得更顺了。

该负责人表示，此轮疫情防控过程中，在预防方面，仍是针对重点人群、重点地区、密切接触者等隔离人员发放预防性汤药，做到100%落实中医药治未病的优势。启用的均为有一线抗疫经验的国家级专家，因此，在总结湖北经验基础上，更加完善了北京的新发地聚集性疫情的整体救治方案。全面做到三个“一”——中医大夫第一时间进入第一线，患者第一时间吃上中药，拿上完整准确的第一手中医资料。“此次通过精准、精确管理，进一步提高了数据的准确性，一方面使治疗整体更科学规范，另一方面则是为即将到来的秋冬季做准备。”

该负责人介绍，管理精细、数据精准、操作精确的三“精”要求是此次防治的重要举措。他表示，这次重点在中医症候的规范上面保证300余名患者一人一方，从症候确定到药方确定，再到用药时间和疗效，整个管理流程更加精细，证据更加精准，措施更加精确。

据悉，在此次治疗小组中，单独设置了中医综合治疗组，包括治疗、护理、康复、心理、营养、运动等多方面的专家齐上阵，制定一整套有据可循的疗法，以实现三“早”——早辨证、早截断、早转阴。目前，北京市仍在院的300余病例均在地坛医院接受治疗，其中专设2个病区为中医药病区，目前收治60名患者，在该病区，能做到方子开好2小时内病人吃上中药，同时随着症状改变及时调整用方用药。

一人一方 抗疫效果显著

“此次北京新发地聚集性疫情，从发现到应对处置，都比武汉更有经验、治疗更及时。”北京市中医管理局防治新型冠状病毒肺炎专家组成员、北京中医药大学附属东直门医院教授姜良铎对《经济参考报》记者表示，新发地聚集性疫情表现出关联度高、集中度高的突出特点，47%确诊病例为新发地市场工作人员。因此，在人员防控方面也比较集中，另外，此次病患全部在地坛医院治疗，避免了更多的院内感染。

姜良铎透露，疫情初期，北京市中医管理局第一时间就召集专家会诊。此次聚集性疫情的病人临床表现和此前武汉时期病人临床表现相比，相同点是均是新冠病毒肺炎，仍是湿邪病症，寒湿疫的基本表现并未改变。但此次的复杂性增加，一方面现在是夏季，环境高温炎热干燥，湿热明显，与年初外界环境有别；另一方面，部分病患有嗅觉、味觉减退的症状。

姜良铎分析称，嗅觉、味觉减退在古代有一种说法：在湿邪下，浊邪害清，清窍为之壅塞。在此背景下，新发地聚集性疫情总的表现为湿邪、湿毒、热毒、存在正气损伤，所以，他们在研究病例后，根据北京疫情的特点，对北京新冠疫情中医防治方案做了部分修改，预防方同步调整，增加了薄荷、藿香、苏叶三味药，去掉了之前的金莲花和桔梗，这样一线专家便可以根据病人实际情况再对主方进行加减方操作。

“此次地坛医院单独设了两个病区由中医组主负责。”姜良铎说，此次治疗，根据轻型、重型等分型，一方面是方子上有所区别，另一方面，增加中医了综合治疗室，包括按摩、针灸、心理治疗辅导等。

姜良铎说，此次治疗要求进一步加强对症候变化的观察研究，及时观察病情变化对症用药，也会进一步总结提炼，提升疗效。例如对于那些在症状分级方面还不到重症，但是病情发展较为迅速的患者，提前介入，及时按重症给予治疗，以尽快消除患者的一些关键症状。

在5日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作第142场新闻发布会上，北京中医医院院长刘清泉介绍，中医专家团队深入ICU病房和普通病房，采取传统诊疗方法，根据每个患者不同情况辨证施治，随时调整治疗方案。截至7月4日，已经出院的10人中，其中7人以中药治疗为主。

刘清泉介绍，6月12日入院的一位27岁的女性，患者病情变化迅速，入院第2天即出现呼吸困难、呼吸衰竭，行气管插管机械通气，病情进一步加重，6月15日进行ECMO生命支持治疗，出现神昏，烦躁，汗出肢冷，舌质紫暗，苔厚腻，脉浮大无根，中医诊断邪热内闭，阳气暴脱之危重，在“益气固脱，通腑泄热”以“人参、生大黄、葶苈子”为基本处方，配合给予安宫牛黄丸。随后，该患者病情逐步稳定，于6月26日患者成功撤除ECMO，7月3日撤除呼吸机，目前神志清楚，继续给予“益气养阴，清热化湿”治疗。

此外，据刘清泉介绍，一位6月14日入院的44岁男性，入院时便是重型，病情急剧加重，于6月16日进行气管插管辅助通气。中医诊断“疫毒闭肺之湿毒疫”，予宣肺化湿，泻热解毒之法，用“麻杏苡甘汤合升降散” 加减；同时配合血必净注射液100ml静脉输注，参麦注射液100ml静脉输注；患者病程中大便不通，反复应用乳果糖效果不佳，加泄热通腑中药以利通腑泻肺，患者腑气通，身热退，病情稳定。于6月25日撤除呼吸机，目前病情稳定，转为普通型，继续给予宣肺化湿之法巩固治疗。

值得注意的是，姜良铎表示，新冠肺炎病毒较此前的各种传染病较为“狡猾”，这也是部分武汉病例出现了转阴患者再度复阳的主要原因。因此，此次北京对于患者出院的标准较高，以最大程度减少治愈患者复阳率，降低其传染风险。

建议设立传染类疾病中医专科医院

刘清泉表示，中医药在治疗新冠肺炎这一新发传染病过程中，完全可以大显身手，不断总结提炼，发挥祖国传统医药学的优势。

“我认为，通过此次的实战，中医抗疫无论在防护还是相关措施、技术方面都更加成熟。”姜良铎表示，我们不再纠结是否有针对性药物，而是将重点放在如何防止病情的进一步发展。对于新冠肺炎这类新发传染病，并没有针对性特效药，但传统中医可通过辨证论治，通过症候转化、病情变化给予针对性的综合措施，大幅提高治愈率，降低轻症转重的比例。

“人类与微生物、病毒的斗争不会只是短暂的。”姜良铎建议，应建立以中医为主的治疗传染类疾病的专科医院，培养疫病治疗的人才队伍，增强对传染类疾病的技术储备，建立真正的中医防治队伍。因为目前的中医较少研究疫病类，人才奇缺。

姜良铎认为，从这次看来，中医药在治疗病毒性传染病方面优势明显。我国历史上，初步统计有300多次大型疫病流行，包括中医的很多典籍，如《伤寒杂病论》《温病条辨》等经典，都是大疫之后形成的，所以积累了非常丰富的抗击疫病的经验。未来，一方面应加强对人才的培养，另一方面，应加大中医药方面的国家重大科技项目部署，深化中医药的相关研究。（记者 梁倩）