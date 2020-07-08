患者们竖起的大拇指，是最强大的激励

【我的抗疫故事】

北京大学人民医院急诊科护士长 王秋

1月26日深夜到达武汉后，往日繁华的街道空无一人，路上只能看到救护车和警车，萧瑟的场景令人心痛。负责与我对接的当地工作人员，声音嘶哑，满眼疲惫，看到我们时似乎瞬间重新燃起了希望，“谢谢你们的到来，谢谢你们能来帮助武汉”。我们深知来到这里的使命，就是用我们所学的专业知识，救治好每一位病人，减轻他们的痛苦！

进入隔离病房前，面对病毒的凶险、陌生的环境、急切的患者，我心里有些紧张，也有些担心和不安，每次进入病房前我都会帮助队员们做好防护，认真检查后才放心让他们进入隔离病房。穿上防护服、隔离衣，戴上五层手套、护目镜、防溅屏，还未开始工作我们就已汗流浃背，快走几步就得停下喘几下。我叮嘱队员们行动要慢点，有任何不适及时反馈。听到呼叫铃响起，我总是第一个走进病房。尽管护目镜上的雾滴模糊了我的双眼，手指疼得钻心，甚至憋气、头晕、头痛，但我还是会尽力克服。每次遇到困难，我都会在心中时刻提醒自己是他们的主心骨，是一名党员，在抗疫的战场上不能退缩，只能前行，我多做一分就能够让我的队员们减少一分危险。病人们忍受着病痛和巨大的心理压力，隔离病房的特殊性也让他们无法见到自己的亲人，一切希望都寄托在我们身上。发饭打水、为气管插管的病人进行吸痰及口腔护理，这些琐碎的工作每一项都至关重要，都决定着病人能否战胜病魔顺利出院。

一位重症患者由于呼吸困难不能离开面罩，好几个小时没法进食。因为憋气，患者极其烦躁，拒绝吃饭。我担心她营养不足导致呼吸乏力，于是拉起她的手安慰她，耐心地劝解，陪在她身边一口一口地给她喂饭，喂一口给她戴好面罩呼吸一会儿，平稳点再喂一口，就这样一顿饭喂了好久。在喂饭期间，我看见她颤抖着举起自己的手指，问她：“您哪不舒服？”她断断续续地喘着说：“点——赞！”瞬间我哽咽了，患者在自己极其痛苦的时刻还能对我表示感谢，让我感到既心疼又欣慰。

段爷爷是位透析病人，初见他时，他孤单地弓着背坐在轮椅上，腿上放着拐杖，被推进了隔离病房。治疗期间，无论多么难受，他都一直尽力配合我们的工作，从不抱怨。从段爷爷的眼里，我总能看到他对生活的信心以及对眼前痛苦的豁达，而他的平静和慈祥，又给了我更多的信念和勇气！在我进入隔离病房工作时，段爷爷问我：“你们是北京来的吧，想家了吗？”这不禁让我热泪盈眶。虽然隔着厚厚的防护镜、口罩，我还是回报以发自内心的笑容。接受护理期间，段爷爷每天都会念叨着这样的话：“感谢党、感谢国家、感谢你们这些北京的医护人员。眼前的困难都会过去的，一切都会好起来的。我相信你们，也相信我们的国家！”在段爷爷出院时我带领当班队员们将他送到电梯口，他一个劲地邀请我们以后来武汉做客。患者们竖起的一个个大拇指和那一封封表扬信，对我而言是最真诚的肯定，最丰厚的回报，也是最强大的激励。

（本报记者 张亚雄采访整理）