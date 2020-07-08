加强合作 共克时艰 携手前行

7月6日，中阿合作论坛第九届部长级会议因新冠肺炎疫情以视频连线方式举行。

本届会议取得了圆满成功，发表三份成果文件，高度凝聚中阿共识。《中国和阿拉伯国家团结抗击新冠肺炎疫情联合声明》展现了中阿战胜疫情的坚强决心，《安曼宣言》亮明了中阿相互支持、命运与共的坚定意志，《中国－阿拉伯国家合作论坛2020年至2022年行动执行计划》规划了中阿务实合作、共同发展的前进路径。

在特殊时期，中阿双方按既定会期召开会议，再次说明疫情无法阻断中阿友好合作的潮流。正如习近平主席致本届会议的贺信中所说，新冠肺炎疫情发生以来，中国和阿拉伯国家风雨同舟、守望相助，坚定相互支持，开展密切合作，这是中阿命运与共的生动写照。当前形势下，中阿双方比以往任何时候都更需要加强合作、共克时艰、携手前行。

患难见真情。新冠肺炎疫情发生后，阿拉伯国家领导人纷纷向中国致电致函表达政治支持，阿拉伯国家捐赠了大量医疗物资。中国对阿拉伯国家遭受疫情冲击感同身受。习近平主席同多位阿拉伯国家领导人通话、致函，表达守望相助、共克时艰的坚定意愿；中方援助大量物资有力支援阿拉伯国家抗疫；同21个阿拉伯国家举办卫生专家视频会议，向8个阿拉伯国家派出医疗专家组；协助阿拉伯国家在华采购抗疫物资，支持阿拉伯国家有序复产复工；坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，为帮助巴勒斯坦人民抗击疫情做出特殊安排。

中华民族和阿拉伯民族友好交往源远流长，中阿友谊历久弥新。中阿不仅在古丝绸之路上出入相友，如今还在共建“一带一路”中携手相伴。2018年4月，首个海外北斗中心在突尼斯建成，搭建起中阿卫星导航开放合作平台。除了为阿拉伯国家提供定位导航服务，北斗还将在农业、减灾、公共安全等领域大显神通。这些成果正是源于2014年习近平主席在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上提出，中阿双方可以研究中国北斗卫星导航系统落地阿拉伯项目。北斗合作，成为中阿合作论坛框架下诸多璀璨成果的一个缩影。

2018年，习近平主席在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上宣布中阿双方建立战略伙伴关系，倡议打造中阿命运共同体，共同推动构建人类命运共同体，得到阿拉伯国家热情响应。两年来，中阿双方加强战略协调和行动对接，政治互信日益巩固，共建“一带一路”合作成果丰硕，人文交流丰富多彩，全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系得到深化。

计利当计天下利。面对世界百年未有之大变局以及疫情带来的全球挑战，中阿双方应致力于将中阿命运共同体建设落到实处，为建设人类命运共同体作出新的贡献。

交情得似山溪渡，不管风波去又来。中阿不惧风浪，山海偕行，正共同致力于实现国家富强和民族复兴的伟大梦想。我们完全有理由相信，经过携手抗疫的洗礼，中阿战略伙伴关系基础会更加牢固。在双方共同努力下，“中阿命运共同体”号航船一定能扬帆远航，乘风破浪！

（作者为国际问题专家）