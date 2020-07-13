孟中携手共同克难前行

孟中两国是传统友好近邻。近年来，两国关系上升到战略合作伙伴关系的高度。随着孟加拉国加入“一带一路”倡议，进一步加强了两国的政治共识和民间层面的共有价值观。

2016年10月，习近平主席对孟加拉国进行了历史性访问。此次访问，推动双方在能源、电力、基础设施、通信网络、反恐等多领域的合作不断深化和多样化。2019年7月，孟加拉国总理哈西娜回访中国。此次访问巩固了双边合作，进一步推动中国企业在孟加拉国进行的大型发展项目进程。

孟中双方将双边贸易和投资列为优先事项，致力于扩大双边贸易和投资。孟加拉银行公布的外商直接投资详细统计数据显示，在2019财年，来自中国的外国直接投资净流入约为11.6亿美元，比2018财年增长130%，中国成为进入孟加拉国的最大外国直接投资来源国。

特别是自今年7月1日起，中国对原产于孟加拉国的97%税目产品，适用税率为零的特惠税率。未来两国贸易发展空间广阔，希望有更多孟加拉国产品进入中国市场。

在新冠肺炎疫情肆虐之际，孟中两国互相援助医疗用品，表现出相互支持的强烈意愿。孟加拉国非常感谢中国分享抗疫专业知识和管理经验，尤其是医院项目和管理方面的经验。

两国未来应在5G技术、物联网、公共卫生基础设施等领域开展合作，以应对疫情带来的挑战，推动经济加速复苏。孟中两国还应深化在绿色技术领域的合作，在缓解气候脆弱性和应对气候变化方面迈出新的一步。

2021年成为中等收入国家、2030年实现可持续发展目标、2041年成为发达国家，是孟加拉国发展的未来愿景。与中国开展密切合作，不仅有利于推动孟中两国经贸和投资发展，也有助于孟加拉国实现国家发展目标。新冠肺炎疫情的蔓延给世界带来了诸多不确定性，孟加拉国愿与中国携手合作、克难前行，将双边战略合作伙伴关系进一步向前推进。

（作者为孟加拉国驻华大使）